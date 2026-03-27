Betrugsvorwürfe: Katie Price nimmt Ehemann Lee in Schutz

Katie Price (47) hat sich in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal vehement hinter ihren Ehemann Lee Andrews gestellt und versucht, die Betrugsvorwürfe gegen ihn zu entkräften. Die Reality-Queen verlas ein Statement, das Lee ihr nach eigenen Angaben gegeben hat, um seine angeblichen Qualifikationen und sein Geschäftsgebaren zu verteidigen. Katie klärte dabei auf, dass Lee zwar einen Abschluss in Ingenieurwissenschaften durch ein Fernstudium an der Cambridge University erworben habe, sein Doktortitel jedoch aus Spanien stamme – ein Fehler, den sie zuvor selbst gemacht habe. Die Realitystar-Bekanntheit betonte, dass Lee nie behauptet habe, einen Doktortitel von Cambridge zu besitzen, und dass diese Gerüchte von anderen stammten.

In dem Statement, das Katie vorlas, hieß es außerdem, dass Lee niemanden betrogen habe und weder untersucht, verhaftet noch verdächtigt worden sei. Die Vorwürfe seien lediglich Gerüchte, die von einer Ex-Freundin als "Verleumdungskampagne" gestreut würden, die nicht loslassen wolle. "Das sind alles Lügen", so Katie in dem Video. Sie verteidigte ihre Beziehung zu dem 42-Jährigen emotional und erklärte: "Ich bin mit Lee zusammen wegen Lee, es wäre mir scheißegal, ob er Müllmann wäre, es wäre mir scheißegal, ob er ein reicher Mann oder ein Müllmann wäre. Wie ich mich mit Lee verbinde und wie ich mit Lee klarkomme und wie ich über Lee fühle und wie er mich behandelt, ist alles, was mich interessiert."

Katie und Lee hatten im Januar geheiratet, nur wenige Wochen nachdem sie sich kennengelernt hatten. Die Ehe sorgte von Anfang an für Besorgnis bei Fans und Familie, da gegen den selbsternannten Millionär bereits zu diesem Zeitpunkt Vorwürfe im Raum standen. Es wurde berichtet, dass er in Dubai unter Betrugsverdacht steht und ihm vorgeworfen wird, die Unterschrift seiner Ex-Freundin gefälscht zu haben, um ein Darlehen über umgerechnet rund 230.000 Euro in ihrem Namen aufzunehmen. Laut Medienberichten soll eine Untersuchung der Behörden in Dubai laufen und Lee sei es nicht gestattet, die Vereinigten Arabischen Emirate zu verlassen. Lee bestreitet alle Vorwürfe.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews