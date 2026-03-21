Katie Price schwärmt von ihrem "faszinierenden" Ehemann Lee

Katie Price (47) genießt ihr neues Eheleben mit ihrem Mann Lee Andrews derzeit in Dubai in vollen Zügen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist erneut in das Emirat gereist, um Zeit mit dem Geschäftsmann zu verbringen – trotz der angespannten Lage im Nahen Osten und entsprechender Reisewarnungen, wie Mirror berichtet. In Videos und Clips auf Instagram zeigt Katie, wie sie mit Lee in ihrem Hotel entspannt und sich von ihm verwöhnen lässt. Dabei kann sie gar nicht aufhören, von ihrem Partner zu schwärmen: "Ich kann mich intelligent unterhalten, ich finde ihn einfach faszinierend. Er ist so intelligent. Er spricht etwa 12 verschiedene Sprachen."

In einem Clip hebt Katie vor allem Lees Sprachbegabung hervor. "Oft sagen Leute zu mir: 'Oh mein Gott, er spricht perfektes Arabisch oder perfektes Dies oder Das!' und wenn man ihn sprechen hört, frage ich mich: 'Ist er wirklich so gut?' und sie sagen: 'Es ist perfekt.'" Sie erzählt, wie beeindruckt sie davon ist, dass Lee überall auf der Welt Taxis und Essen direkt in der jeweiligen Landessprache bestellen könne. Zuvor hatte es Berichte gegeben, Lee habe einen Abschluss der Universität Cambridge – er stellte nun klar, dass sein Studium in Wirklichkeit an einer spanischen Universität stattfand. Katie selbst zeigt sich unterdessen auch von ihrer luxuriösen Anreise begeistert: Auf einem Foto aus der Business Class schwärmt sie davon, die ganze Kabine für sich allein zu haben.

Während Katie ihren Mann in den höchsten Tönen lobt und auf Instagram Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag in Dubai gibt, äußert ihre Familie deutliche Bedenken über die Beziehung. In einer Episode ihres gemeinsamen Podcasts konfrontierte Schwester Sophie die 47-Jährige mit ihrer Unzufriedenheit: "Du warst dieses Jahr eine Riesenplage, verdammt nochmal", sagte Sophie unverblümt und fügte hinzu: "Mum war schrecklich drauf – redet sie überhaupt noch mit dir?" Auch die Podcast-Aufnahmen selbst gestalteten sich schwierig, wie Sophie anmerkte: "Das letzte Mal, als wir versucht haben, den Podcast aufzunehmen, ist das nicht gut gelaufen." Katie musste zugeben: "Das stimmt, ich bin einfach gegangen!" Trotz der familiären Spannungen genießt die Britin ihre Zeit mit Lee, dem sie erst vor Kurzem das Jawort gab.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026