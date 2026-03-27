Trotz Reiseverbot: Katie Price plant zweite Hochzeit in UK

Katie Price (47) lässt sich nicht aufhalten: Trotz Spekulationen über ein mögliches Reiseverbot für ihren Ehemann Lee Andrews plant die britische TV-Bekanntheit nun bereits eine zweite Hochzeitsfeier in Großbritannien. Die 47-Jährige enthüllte ihre Absichten laut Mirror ausgerechnet mit einer schlagfertigen Reaktion auf einen Troll, der sich über ihre nächste Hochzeit lustig machte. "Bitte freut euch auf unsere Hochzeit in Großbritannien", schrieb Katie. Nachdem sie den Geschäftsmann Anfang des Jahres in Dubai geheiratet hatte, soll nun also auch in ihrer Heimat groß gefeiert werden. Gleichzeitig behauptete Lees Ex-Partnerin, er stehe unter einem Reiseverbot und könne die Vereinigten Arabischen Emirate aktuell nicht verlassen.

Laut Mirror soll gegen Lee inzwischen in Dubai ermittelt werden, nachdem eine Beschwerde gegen ihn eingereicht wurde. Nach den dortigen Gesetzen dürfen Personen, gegen die strafrechtliche Ermittlungen laufen, das Land nicht verlassen. Lee weist die Vorwürfe jedoch entschieden zurück und betont, dass er jederzeit aus Dubai ausreisen könne. Seit der Hochzeit pendelt Katie regelmäßig zu ihm, doch bislang ist Lee weder mit nach Großbritannien gereist, noch hat er ihre Familie kennengelernt. Selbst die Flitterwochen verbrachte das Paar ausschließlich in Dubai.

Auch in England sorgt die Beziehung weiterhin für Stirnrunzeln. Katie verriet kürzlich, dass ihre fünf Kinder Lee noch nie persönlich getroffen haben. Bisher kennen sie den neuen Mann an ihrer Seite nur über FaceTime. "Für mich reicht das noch nicht. Ich werde ihn den Kindern noch nicht vorstellen, weil ich ihn selbst erst besser kennenlernen möchte", erklärte sie laut Mirror. Ob Lee also schon bald nach England reisen wird, um Katies Familie kennenzulernen und gemeinsam die zweite Hochzeit zu feiern, bleibt abzuwarten.

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Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee