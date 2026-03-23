Katie Prices Ehemann steht unter Betrugsverdacht in Dubai

Katie Price (47) sieht sich mit neuen Schlagzeilen um ihren Ehemann Lee Andrews konfrontiert. Wie The Sun berichtet, soll gegen den 42-jährigen Geschäftsmann in Dubai eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet worden sein. Angeblich ist es ihm nicht gestattet, die Vereinigten Arabischen Emirate zu verlassen, da gegen ihn Vorwürfe wegen Betrugs im Raum stehen. Die 47-jährige Reality-TV-Ikone hatte Lee im Januar geheiratet, nur wenige Wochen nachdem sie ihn kennengelernt hatte. Die überraschende Verbindung sorgte bereits damals für Aufsehen, denn schon vor der Hochzeit kursierten Berichte, wonach Lee eine Ex-Freundin um 230.000 Euro betrogen haben soll, indem er ihre Unterschrift fälschte, um ein Darlehen aufzunehmen.

Es sollen Vorwürfe bei der Polizei in Herefordshire eingegangen sein, die den Fall an die Behörden in Dubai weiterleitete. "Die Polizei hat die Akten an die Polizei in Dubai übergeben, da Lee dort lebt und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in diesem Land passierten", zitierte The Sun eine Quelle. Nach den Gesetzen in Dubai ist es Personen mit laufenden Ermittlungen nicht erlaubt, das Land zu verlassen. Zusätzlich meldete sich eine amerikanische Geschäftsfrau, die behauptet, Lee habe sie in verzweifelten Sprachnachrichten um Geld gebeten. In den Nachrichten, die The Sun vorliegen, habe Lee gesagt: "Wenn du mir helfen kannst oder 3000 über Western Union schicken kannst, würde mir das so sehr helfen. Ich könnte wirklich nur eine große Umarmung gebrauchen. Du weißt nicht, wie verzweifelt es war, die letzten paar Monate, in denen ich versucht habe zu überleben." Der selbsternannte Millionär soll gesagt haben, er lebe von Fertiggerichten für 20 Cent.

Katie und Lee hatten sich Anfang des Jahres in Dubai kennengelernt und nach nur einer Woche Beziehung geheiratet. Die Mutter von fünf Kindern hatte die Hochzeit öffentlich gemacht und damit ihre Fans überrascht. Doch schon kurz nach der Verkündung meldeten sich mehrere Ex-Freundinnen von Lee zu Wort. Eine von ihnen, Alana Percival, berichtete, dass sich in den vergangenen Wochen vier weitere Frauen bei ihr gemeldet hätten, die alle behaupten, Lee habe versucht, sie um Geld zu betrügen. Alana verglich Lee mit dem berüchtigten Betrüger Simon Leviev (35), der als "Tinder Swindler" bekannt wurde und dessen Geschichte auf Netflix verfilmt wurde. Lee hat die Vorwürfe bislang bestritten.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026