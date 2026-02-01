Vor Hochzeit in Haft: Ist Katie Price' Ehemann ein Betrüger?

Realitystar Katie Price (47) hat überraschend erneut geheiratet – und diesmal sorgt nicht nur die schnelle Hochzeit, sondern vor allem der Bräutigam für Gesprächsstoff. In Dubai gab Katie ihrem neuen Ehemann Lee Andrews, der sich selbst als Milliardär bezeichnet, in einer spontanen Trauung das Jawort. Nun berichtet ein britischer Ex-Mitinsasse gegenüber Mirror, dass Lee nur wenige Monate vor der Romanze für mehrere Wochen in einem Gefängnis in Dubai gesessen haben soll – und erhebt schwere Vorwürfe gegen den neuen Mann an Katies Seite.

Die Quelle bezeichnet Lee als "zwanghaften Lügner" und "Betrüger erster Klasse" und rät Katie zur Vorsicht. "Die Hochzeit mit Katie Price ist einfach eine seiner Betrugsmaschen. Ich hoffe sehr, dass sie ihn einen Ehevertrag unterschreiben ließ", betont er gegenüber der Zeitung und ergänzt: "Im Gefängnis war er ein zwanghafter Aufschneider. Aber selbst jetzt behauptet er, er sei Teil der Labour-Partei und mit Elon Musk befreundet, für mich klingt das völlig absurd." Mirror bat die Partei um eine Stellungnahme. Ein Sprecher erklärte, dass Lee nicht mit ihnen zusammenarbeite.

Auch die britische Daily Mail berichtete bereits vor wenigen Tagen über pikante Enthüllungen rund um den neuen Ehemann. So soll Lee in Dubai unter dem Namen "Noah" als Escort tätig gewesen sein und auf einer renommierten Plattform stolze 1.200 Euro pro Stunde verlangt haben. Das Portal bestätigte laut der Zeitung die Identität durch eine Live-Foto-Prüfung und die Verifizierung der persönlichen Handynummer. In seinem Profil habe der Brite als "sexy, gebildeter Profi aus Großbritannien" für exklusive Erlebnisse in edlen Restaurants und Suiten geworben. Lee selbst bestritt diese Vorwürfe entschieden. "Ich kann versichern, das bin definitiv nicht ich. Das ist absolut fake", betonte er gegenüber dem Blatt.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026