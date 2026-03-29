Katie Prices Mann Lee plant große Winterhochzeit trotz Drama

Katie Price (47) und ihr frisch angetrauter Ehemann Lee Andrews haben große Pläne für eine zweite Hochzeitsfeier – diesmal soll sie im Winter in Großbritannien stattfinden. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann, die sich erst Anfang des Jahres in einer schlichten Zeremonie in Dubai das Jawort gegeben hatten, wollen nun eine pompöse Feier für Familie und Freunde auf die Beine stellen. "Wir planen eine Winterhochzeit – etwa zur Weihnachtszeit, verlasst euch aber nicht darauf, dass es genau an Weihnachten ist", verriet Lee im Interview mit The Sun. Das Thema soll "sehr verspielt, sehr schön, sehr Disney, sehr Katie Price" werden, wie er weiter ausführte. Lee behauptete außerdem, dass er Katies Kleid für den großen Tag bereits gesehen habe und schwärmte: "Das wird schwer zu toppen sein."

Allerdings werfen anhaltende Gerüchte über ein mögliches Reiseverbot für Lee die Frage auf, ob die geplante Feier überhaupt stattfinden kann. Der Geschäftsmann ist seit Beginn der Beziehung mit Katie noch kein einziges Mal nach Großbritannien gereist, während die 47-Jährige in den vergangenen Monaten mehrfach zwischen Dubai und ihrer Heimat pendelte. Lee selbst wies die Spekulationen zurück und erklärte, dass er in Dubai geblieben sei, um sich um die Fertigstellung ihrer luxuriösen Villa im exklusiven Stadtteil Palm Jumeirah zu kümmern. "Es ist gekauft, es ist bereit für uns. Ich bin hiergeblieben, um sicherzustellen, dass alles durchgeht – deshalb bin ich nicht mit Katie gereist", so seine Erklärung.

Seit Katie und Lee ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, steht der Geschäftsmann unter massiver Beobachtung. Eine seiner Ex-Partnerinnen meldete sich zu Wort und enthüllte, dass Lee ihr nur 16 Wochen vor Katie einen Heiratsantrag auf nahezu identische Weise gemacht hatte. Zudem wurden zahlreiche Angaben auf Lees LinkedIn-Profil als falsch entlarvt, woraufhin er zugab, gelogen zu haben – allerdings schob er die Schuld auf einen Assistenten. Katie Price verteidigte ihren Mann zuletzt vehement und trat sogar bei "Good Morning Britain" auf, nachdem Behauptungen über einen angeblichen Doktortitel von der Cambridge University widerlegt worden waren. In einem YouTube-Video las sie später eine Stellungnahme von Lee vor, in der er klarstellte, lediglich einen Associate-Abschluss in Ingenieurwesen per Fernstudium von Cambridge zu haben und nie einen Doktortitel der Universität beansprucht zu haben.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model