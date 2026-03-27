Gatte Lee schenkt Katie Price Mega-Klunker zum Einmonatigen

Katie Price (47) und ihr Ehemann Lee Andrews befinden sich derzeit in Dubai – und das trotz der angespannten Sicherheitslage in der Region. Dennoch scheint das Paar von all dem wenig beeindruckt zu sein: Zum einmonatigen Hochzeitsjubiläum postete Katie auf Instagram Bilder aus dem Fitnessstudio, auf denen sie und Lee beim Training zu sehen sind. Dazu schrieb das ehemalige Glamour-Model: "Wir lachen und scherzen immer. Ich bin so glücklich." Bereits am selben Tag zeigte Katie ihren Followern einen weiteren Diamantring, den sie als Jubiläumsgeschenk erhalten hatte – zusätzlich zu ihrem bereits vorhandenen Verlobungsring. "Ich liebe meinen Verlobungsring und meinen Jubiläumsring."

Nur wenige Tage nach dem ersten Kontakt über soziale Medien im Januar 2026 machte Lee Katie einen Heiratsantrag – mit einem großen Diamantring und Rosenblättern, die auf dem Boden den Satz "Willst du mich heiraten?" bildeten. Eine erste, nicht rechtsgültige Zeremonie fand kurz darauf in Dubai statt, bevor das Paar im Februar in einer offiziellen, rechtsgültigen Trauung den Bund fürs Leben schloss. Es ist Katies vierte Ehe. Kritische Stimmen aus ihrem Umfeld sowie Fans äußerten sich besorgt über das hohe Tempo der Beziehung – vor allem, da rund um Lee Andrews verschiedene Gerüchte kursierten. Laut der Daily Mail soll er drei Wochen in einem dubaiischen Gefängnis verbracht haben, weil er angeblich die Unterschrift einer Ex-Freundin gefälscht haben soll, um auf deren Namen einen Kredit aufzunehmen.

Zudem wird Lee vorgeworfen, gefälschte Angaben über sein Leben gemacht zu haben, darunter die Behauptung, er sei Millionär, habe einen Doktortitel von der Universität Cambridge und Verbindungen zu Elon Musk (54). Katie verteidigte ihren Mann gegenüber der Zeitung The Sun vehement: "Ich bin nicht auf einen Betrüger hereingefallen... freut euch bitte für mich." Sie erklärte, sie habe Beweise für seine akademischen Abschlüsse gesehen, darunter Zertifikate mit Wasserzeichen und Wachssiegeln. Die Universität Cambridge teilte der Zeitung jedoch mit, keinen Nachweis über eine Registrierung von Lee als Student in der Abteilung für Chemieingenieurwesen und Biotechnologie zu haben. Auch der Verlobungsring löste Diskussionen aus: Er sei identisch mit jenem, den Lee zuvor seiner Ex-Frau gegeben haben soll – was er jedoch öffentlich bestritt. Katie scheinen die beiden Ringe ja zu gefallen.

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price zeigt ihren neuen Ring

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026