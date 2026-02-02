Segen für Kim? Die Kardashians sind Fans von Lewis Hamilton

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sorgen derzeit für ordentlich Gesprächsstoff in der Promiwelt: Die Reality-Ikone und der Formel-1-Superstar sollen sich heimlich näherkommen – und das offenbar mit vollem Segen aus dem Kardashian-Jenner-Clan. Laut Medienberichten feierten beide bereits an Silvester gemeinsam in Aspen im US-Bundesstaat Colorado, wo sie bei einer Party von Kate Hudson (46) gesichtet wurden. Zuvor wurden Kim und Lewis separat beim Verlassen eines Nobu-Restaurants in Aspen abgelichtet, bevor sie zu der Feier weiterzogen. Später reiste Kim dann nach England und traf sich mit dem Rennfahrer im luxuriösen Estelle Manor in den Cotswolds – diskret, abgeschirmt und begleitet von Bodyguards.

Die angebliche Romanze der beiden scheint dabei auf einen Mann zu treffen, der in der Familie längst einen Stein im Brett hat. Momager Kris Jenner (70) schwärmt schon seit Jahren öffentlich von Lewis und kommentiert immer wieder stolz seine Erfolge in den sozialen Netzwerken. Bereits 2015 widmete sie ihm einen euphorischen Post zu einem Grand-Prix-Sieg und schrieb auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch [Lewis]! Wir sind so stolz auf dich!" Laut Daily Mail fand Kris damals sogar, dass Lewis der "perfekte" Partner für ihre Tochter Kendall Jenner (30) wäre. Das Model ist seit Jahren mit dem Sportler befreundet und die beiden wurden wiederholt gemeinsam auf Events und bei Urlaubsreisen gesehen, was damals für eigene Liebesgerüchte sorgte, die Lewis jedoch als Freundschaft zurückwies.

Auch im erweiterten Kardashian-Kreis hat Lewis offenbar Fans: Schauspieler Timothée Chalamet (30), der mit Kims Halbschwester Kylie Jenner (28) zusammen ist, nannte den Briten in einem Interview während der Promo für seinen Film "Marty Supreme" unter seinen liebsten Stars aus dem Vereinigten Königreich – gemeinsam mit David (50) und Victoria Beckham (51). Kris folgt Lewis zudem auf verschiedenen Plattformen wie Threads, wo Fans 2023 bemerkten, dass er zu einem sehr exklusiven Kreis von Accounts gehört, die sie dort abonniert hatte. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden ihre Beziehung langfristig öffentlich machen oder weiter hinter verschlossenen Türen genießen möchten. Bei einem solch aufregenden Paar ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit jedoch garantiert.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Lacma, Arnold Jerocki/Getty Images for Dior Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner Kris Jenner und Lewis Hamilton, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021