Heiße Gerüchte: Datet Kim Kardashian etwa Lewis Hamilton?

Kim Kardashian (45) soll ein ganz besonderes Wochenende in England verbracht haben – und zwar an der Seite von Formel-1-Star Lewis Hamilton (41). Wie The Sun berichtet, jettete die Reality-Ikone aus Los Angeles mit ihrem Luxus-Privatjet ins Vereinigte Königreich, nur um rund 24 Stunden mit Lewis im angesagten Luxusresort Estelle Manor in den Cotswolds zu verbringen. Dort sollen sich die beiden ein intimes Dinner und eine Paarmassage gegönnt haben, abgeschirmt von neugierigen Blicken und mitten in typischer Promi-Atmosphäre. Drei Bodyguards und ein Personenschützer sorgten dafür, dass niemand das Duo störte und Fans erst recht auf Abstand blieben.

Laut dem Bericht reiste Kim mit acht Koffern an, die sogar mit ihrem Namen beschriftet gewesen sein sollen, während Lewis demnach per Helikopter aus London anflog. Eine Quelle schwärmte gegenüber The Sun: "Es wirkte alles sehr romantisch. Kim und Lewis haben alle angebotenen Einrichtungen genutzt." Zwei der drei Sicherheitskräfte sollen die ganze Zeit vor der Zimmertür des vermeintlichen Paares postiert gewesen sein, damit ihnen wirklich niemand zu nahe kommt. Gästen zufolge trat Kim den Aufenthalt trotz allem eher zurückhaltend an, verbrachte die Zeit mit Lewis im Hauptgebäude und nutzte gemeinsam mit ihm exklusiv den Spa-Bereich. Weder Kim noch Lewis haben sich bisher öffentlich zu den neuen Spekulationen geäußert.

Kennengelernt haben sich Kim Kardashian und Lewis Hamilton bereits vor Jahren in der internationalen Glamour- und Partyszene. 2014 wurden sie bei den "GQ Men of the Year Awards" gemeinsam fotografiert – damals noch mit ihren damaligen Partnern Kanye West (48) und Nicole Scherzinger (47) an ihrer Seite. In den vergangenen Jahren liefen sich Kim und der Sportler offenbar immer wieder auf Events über den Weg, zuletzt sollen sie bei einer Silvesterparty von Kate Hudson (46) in Aspen gesichtet worden sein, verließen die Feier aber getrennt. Lewis wurde in der Vergangenheit zudem immer wieder mit Sängerin Rita Ora (35) in Verbindung gebracht, während Kim nach ihrer Ehe mit Kanye und dem Beziehungskapitel mit Pete Davidson (32) ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lewis Hamilton und Kim Kardashian

Getty Images Lewis Hamilton, Januar 2024

Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025