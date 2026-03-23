Lewis Hamilton und Kim Kardashian turtelnd in Tokio gesehen

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) genießen aktuell offenbar eine gemeinsame Auszeit in Tokio. In einem Video, das ein begeisterter Fan auf X teilte, spazieren die Reality-Queen und der Formel-1-Star entspannt nebeneinander durch die japanische Metropole. Kim strahlt dabei über das ganze Gesicht, blickt immer wieder zu ihrer Begleitung und ihrer kleinen Entourage nach hinten. Sie und Lewis greifen sich zwar nicht an den Händen, wirken aber sehr vertraut und gelöst. Während Kim in einem engen grauen Kleid und hohen Schuhen ihre berühmten Kurven betont, setzt der Rennfahrer auf einen lässigen Look mit brauner Jacke und passender Hose.

Wie das US-Portal TMZ berichtet, soll es sich bei dem Trip nicht um einen geschäftlichen Termin, sondern um einen privaten Kurzurlaub handeln. Für Lewis ist Tokio gleichzeitig auch ein Stopp vor dem anstehenden Japan-GP, nachdem er gerade erst mit Ferrari beim Großen Preis von China den dritten Platz eingefahren hat. Kim wiederum nutzt die Pause, obwohl ihr Terminkalender mit ihrer Skims-Marke, den Dreharbeiten für ihre Realityshow, ihren Kindern und ihrem Jurastudium prall gefüllt ist. Was die beiden in Tokio genau auf dem Programm haben, ist bislang nicht bekannt – der Clip zeigt sie lediglich beim entspannten Bummel durch die Straßen der Millionenstadt.

Die Reise nach Japan ist nicht die erste gemeinsame Auszeit von Kim und Lewis. Schon zuvor wurden die Unternehmerin und der Sportler mehrfach zusammen gesichtet, unter anderem bei einem Trip nach Arizona sowie bei Reisen nach Großbritannien und ins Schneeparadies Aspen in Colorado. Ihre Verbindung machten die beiden beim Super Bowl LX öffentlich, als sie eng beieinander auf der Tribüne saßen. Kim war nach ihrer Scheidung aus ihrer letzten Ehe zunächst längere Zeit solo unterwegs, konzentrierte sich stark auf ihre Familie und ihre Karriere. Lewis wiederum galt zuletzt offiziell als Single und fokussierte sich neben dem Rennzirkus auf seine geschäftlichen Projekte und sein soziales Engagement.

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

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Getty Images Lewis Hamilton, Mai 2025