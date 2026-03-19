Neuer Look: Das sagen Fans zu Kim K's verändertem Gesicht

Kim Kardashian (45) sorgte bei der Vanity Fair-Oscar-Party am 15. März im Los Angeles County Museum of Art nicht nur mit ihrem goldenen Gucci-Kleid für Aufsehen, sondern auch mit einem völlig neuen Look, der ihre Fans auf Social Media verblüffte. In der Nacht auf den 16. März teilte die 45-Jährige auf Instagram mehrere Clips und Fotos, die sie bei den Vorbereitungen für die Veranstaltung zeigen. Darauf präsentierte sie sich in einem eng anliegenden Kleid der italienischen Luxusmarke, kombiniert mit einer zerzausten Kurzhaarfrisur und auffälligen eisblauen Kontaktlinsen. Die dramatische Typveränderung ließ viele Follower rätseln, wer die Person auf den Bildern überhaupt sei.

Unter Kims Post sammelten sich schnell zahlreiche Kommentare von verwirrten Fans. "Wer ist das?", fragten sich einige User, während andere schrieben: "Das sieht nicht mal wie sie aus" und "Ihr Klon? Sieht anders aus". Ein Follower kommentierte: "Sie ist wunderschön, aber sie sieht irgendwie anders aus. Vielleicht ein paar Eingriffe und das Make-up." Die Skims-Gründerin selbst schien sich von den Reaktionen nicht beirren zu lassen und widmete ihren Beitrag dem kreativen Direktor von Gucci, Demna, mit dem sie auf einem Golfwagen posierte.

Für Kim war die goldene Robe ein deutlicher Kontrast zu ihrem Auftritt im Vorjahr. 2025 hatte sie bei der gleichen Veranstaltung ein schulterfreies, weißes Balenciaga-Ballkleid getragen, das an das Vera-Wang-Kleid erinnerte, in dem sie 2011 ihren zweiten Ex-Ehemann Kris Humphries (41) geheiratet hatte. Aktuell wird der Realitystar mit dem britischen Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (41) in Verbindung gebracht, mit dem sie Anfang März am Lake Powell in Arizona fotografiert wurde. Aus ihrer Ehe mit Kanye West (48) hat Kim vier Kinder: North, Saint, Chicago und Psalm.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025