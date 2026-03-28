Sex-Tape-Skandal: Kim Kardashian und Ex haben Millionen-Deal

Kim Kardashian (45) und Ray J (45) haben 2023 eine geheime Millionen-Einigung zu ihrem berüchtigten Sex-Tape getroffen – jetzt ist der Vergleich öffentlich geworden. Wie TMZ berichtet, legten Kim und ihre Mutter Kris Jenner (70) im April 2023 gemeinsam mit Ray J und dessen Mutter Sonja Norwood eine unterschriebene Vereinbarung bei Gericht vor. Das Papier soll beiden Seiten das Reden über das Video untersagen und alle Streitpunkte befrieden. Ray J behauptet zudem, er sei dafür mit 6 Millionen Dollar abgefunden worden. Brisant: Nur einen Monat nach der Einigung sollen die Kardashians das Thema in ihrer Hulu-Show wieder angesprochen haben – was Ray J als Vertragsbruch wertet.

In dem Deal sei festgehalten, dass die Vereinbarung alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Ansprüche im Zusammenhang mit dem Sex-Tape regelt. Eine Klausel untersagt gegenseitige Herabsetzungen: "Die Parteien verpflichten sich, nicht den Charakter, den Ruf, die Integrität, die Ehrlichkeit, das Geschäft oder die Geschäftspraktiken des jeweils anderen herabzuwürdigen oder anzuzweifeln", zitiert TMZ aus dem Dokument. Ray J habe sich außerdem verpflichtet, Hulu und Disney von etwaigen Forderungen freizustellen – "The Kardashians" läuft bei Hulu. Der Vertrag wurde im Zuge eines laufenden Verfahrens eingereicht: Kim und Kris werfen Ray J Verleumdung vor, weil er öffentlich behauptet habe, die beiden würden von Bundesbehörden untersucht, sie halten das für frei erfunden. Der Sänger konterte mit einer Gegenklage.

Er wirft Kim und Kris vor, seit zwei Jahrzehnten die Erzählung zur Entstehung des Tapes gesteuert zu haben, spricht von vereinbarten Vertragsstrafen und sagt, die 6-Millionen-Zahlung sei Teil des Deals gewesen. Seine Anschuldigung: Die Realityfamilie habe schon einen Monat nach Unterzeichnung in "The Kardashians" erneut über das Tape gesprochen. Das Sex-Tape war ursprünglich Anfang der 2000er-Jahre während der Beziehung zwischen Kim und Ray entstanden und hatte Jahre später für große Schlagzeilen gesorgt, als es an die Öffentlichkeit gelangte. Die beiden Reality-TV-Stars waren damals ein Paar, bevor Kim später durch ihre eigene Show "Keeping Up with the Kardashians" weltberühmt wurde und Ray seine Karriere als Sänger und Produzent weiterverfolgte.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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IMAGO / WENN Ray J und Kim Kardashian, Juli 2005

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Getty Images Ray J, Musiker