Kim Kardashian und Lewis Hamilton wollen Imperium aufbauen

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) scheinen derzeit nicht nur privat, sondern auch geschäftlich auf einer Wellenlänge zu liegen: Wie das Magazin OK! berichtet, arbeiten die Reality-Ikone und der Formel-1-Champion im Hintergrund an einem gemeinsamen Markenimperium mit globaler Strahlkraft. Nach ihren gemeinsamen Auftritten rund um das Super-Bowl-Wochenende sollen die beiden laut Insidern bereits still und leise erste Deals einfädeln. Das Ziel: als Powerpaar in einer Liga mit Superstars wie Beyoncé (44) und Jay-Z (56) mitzuspielen und ihre ohnehin enorme Reichweite in Mode, Sport und Entertainment gezielt zu bündeln.

Laut OK! haben Kim und Lewis nun begonnen, mögliche gemeinsame Projekte konkret auszuloten – von Kollaborationen im Fashion- und Beautybereich über sportnahe Kampagnen bis hin zu großen Medien- und TV-Deals. Ein Insider erklärt gegenüber dem Magazin: "Kim und Lewis sind sich beide der Tragweite ihres Einflusses und der wirtschaftlichen Macht, die mit ihren jeweiligen Marken einhergeht, sehr wohl bewusst. Sie wissen, dass sie, wenn sie sich strategisch zusammenschließen, zu einer der einflussreichsten Promi-Partnerschaften der Welt werden könnten." Dabei soll hinter den Kulissen alles streng geregelt sein: Vertraulichkeitsabkommen und klare Absprachen sollen sicherstellen, dass weder private Details noch Businesspläne ohne Zustimmung nach außen dringen.

Kim möchte ihre neue Verbindung mit Lewis offenbar deutlich zurückhaltender angehen als ihre früheren Beziehungen. Die Unternehmerin, die mit Ex-Mann Kanye West (48) vier Kinder großzieht, soll nach Erfahrungen mit sehr öffentlichen Romanzen – etwa mit Pete Davidson (32) – bewusster mit Einblicken in ihr Liebesleben umgehen. Ein Insider erzählt OK!: "Kim hat erkannt, dass es eine enorme Belastung für ein Paar sein kann, wenn jeder Moment einer Beziehung vor Kameras oder in den sozialen Medien ausgetragen wird." Es bleibt also spannend, was Kim und Lewis als Nächstes planen – fest steht jedoch, dass sie privat wie beruflich bestens harmonieren.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026