Kim Kardashians Party-Sturz: Fans spotten über ihre Heels

Kim Kardashian (45) erlebte einen dramatischen Moment auf dem Weg zur Vanity Fair Oscar-Party am Sonntag. Die Realitystar-Ikone knickte in ihren goldenen Plateau-Heels um und stürzte in eine Hecke, als sie zu ihrem Auto laufen wollte. In einem Video, das Kim später selbst veröffentlichte, ist zu sehen, wie sie in dem hautengen goldenen Gucci-Kleid zu Boden geht. "Ahhh sorry, mein Knöchel! Sorry!", rief die 45-Jährige, als sie nach einer Passantin griff, um sich zu stabilisieren. Ihre Freundin Stephanie Shepherd und ihr Team halfen Kim sofort wieder auf die Beine, während sie nervös gestand: "Ich bin nervös wegen des Teppichs." Die extravaganten Schuhe mit einem zwanzig Zentimeter hohen Absatz und einer zehn Zentimeter hohen Plattform kosteten nur 80 Dollar.

Nach dem Sturz versuchte Kim zunächst vorsichtig, wieder auf den Heels zu laufen. "Wartet, lasst mich versuchen, darauf zu laufen", sagte sie, bevor sie hinzufügte: "Verdammt, diese arme Frau, die ich gepackt habe, ich habe die alte Dame gegriffen." Bevor sie ins Auto stieg, bat die Unternehmerin ihr Team, die Schuhe fester zu schnüren und hielt sich an der Hand einer Freundin fest. Auf dem roten Teppich angekommen, posierte Kim selbstbewusst in dem auffälligen Outfit, bewegte sich aber deutlich langsamer als gewöhnlich. Mit schulterlangen dunklen Haaren in einem lässigen Look und blauen Kontaktlinsen zog sie alle Blicke auf sich.

In den sozialen Medien ließen die Reaktionen auf Kims Auftritt nicht lange auf sich warten. Fans kommentierten, wie "unbequem" die Mutter von vier Kindern in dem Outfit wirkte. "Sie kann kaum laufen", "Die Schritte wirken gezwungen" und "Das gibt Pornostar-Vibes" waren nur einige der kritischen Stimmen. Andere Nutzer zeigten sich hingegen begeistert von ihrem Look: "Sie sieht absolut umwerfend aus" und "Das ist das Beste, was sie je in Kleidung aussah", schrieben Bewunderer. Unter den Tausenden von Kommentaren auf Instagram stach besonders einer heraus: Lewis Hamilton (41), mit dem Kim seit Kurzem liiert ist, hinterließ ein Herzaugen-Emoji unter ihren Fotos von der Party. Der Formel-1-Star gilt als "total verknallt" in Kim, wie Quellen verrieten.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021