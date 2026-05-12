Aus mit Norman: Justine Dippl verrät den Trennungsgrund

Während die Trennung von Justine Dippl (37) und ihrem Freund Norman bereits bekannt ist, hat die Social-Media-Bekanntheit nun auch den Grund für das schnelle Beziehungsende verraten. Auf Instagram wandte sie sich jetzt an ihre Fans und erklärte, warum die Beziehung so überraschend kurz war. Besonders pikant: Die beiden hatten sogar den Schritt gewagt, zusammenzuziehen – und das alles innerhalb weniger Monate.

Auf Instagram gab Justine offen zu, dass die Entscheidung, zusammenzuziehen, möglicherweise voreilig war. "Man hat irgendwie nur gemerkt: Irgendwie matcht das doch nicht so. Es war natürlich etwas unüberlegt, weil man den Schritt schnell gegangen ist. Aber ich dachte: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", erklärte sie ihren Followern. Trotzdem bereut sie die Sache nicht übermäßig und stellt klar: "Was soll ich sagen? Man trifft manchmal im Leben Fehlentscheidungen, das passiert jedem." Außerdem betonte die Influencerin, dass es bei allen Beteiligten keine negativen Gefühle gebe: "Auch mit den Kindern, da gab es auch keinen Zorn. Das war alles in Ordnung." Und weiter: "Wir sind zusammengezogen, passiert. Aber trotz allem geht es allen gut."

Justine hatte Norman erst kurz vor der Trennung zum ersten Mal öffentlich auf Instagram gezeigt. Die gebürtige Deutsche ist außerdem Mutter eines Kindes. Die Beziehung zu Norman war die erste öffentliche Partnerschaft nach ihrer Ehe, wie Justine selbst auf Instagram klarstellte – von einer langen Reihe an Partnern könne keine Rede sein: "Ich habe jetzt nicht 800 Partner nach meinem Ex-Mann gehabt. Das war jetzt einer, der meine Kinder kennengelernt hat, und das hat nicht geklappt."

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Imago Justine Dippl, Dezember 2025

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihr neuer Freund Norman Bartnick, April 2026

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl mit ihren Kindern und ihr neuer Freund Norman Bartnick, April 2026