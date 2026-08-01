Justine Dippl gibt Update: Ihrer Tochter geht es wieder gut

Justine Dippl (38) meldet sich jetzt mit guten Nachrichten bei ihren Fans zurück. In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin, dass sie und ihre Tochter das Krankenhaus am Gardasee inzwischen wieder verlassen konnten. "Es ist alles wieder gut. Die Blutwerte sind wieder gut", verkündet Justine erleichtert. Demnach hatte sich ihre Tochter einen Virus eingefangen, der unter anderem hohes Fieber, Bauchschmerzen, eine starke Schwellung im Gesicht sowie erhöhte Leberwerte ausgelöst hatte. Rückblickend gesteht Justine: "Ich hab wirklich noch nie so eine Sorge gehabt."

Ernsthafte Erkrankungen wie das Pfeiffersche Drüsenfieber konnten die Ärzte inzwischen ausschließen. Ganz ausgestanden ist die Situation allerdings noch nicht: Justine und ihre Tochter müssen vorsorglich noch einige Tage in Italien bleiben, damit die Blutwerte erneut kontrolliert werden können. "Wir wären eigentlich schon längst zu Hause", erklärt die Influencerin. Erst wenn die nächste Untersuchung unauffällig verläuft, dürfen Mutter und Tochter die rund zwölfstündige Heimreise antreten.

Schon zuvor hatte Justine deutlich gemacht, wie sehr sie die Situation belastet. Kurz zuvor hatte sie sich bei ihren Fans mit einem besorgniserregenden Krankenhaus-Update gemeldet und darum gebeten, für ihre Tochter zu beten. Umso größer dürfte nun die Erleichterung sein, dass sich der Zustand ihrer Tochter stabilisiert hat. Entsprechend erleichtert zieht die Influencerin nun ihr Fazit auf Instagram: "Auf jeden Fall ist alles wieder gut und ich bin sehr glücklich darüber."

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihre beiden Kinder im Juni 2024