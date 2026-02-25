Nach vier Monaten: Justine Dippl & ihr Neuer ziehen zusammen

Justine Dippl schwebt auf Wolke sieben! Die Influencerin plauderte jetzt im Blitzlichtgewitter-Podcast-Interview, das von Christina Grass (37) geführt wurde, ausführlich über ihre neue Beziehung. Seit rund vier Monaten ist die Social-Media-Bekanntheit wieder vergeben. "Ich war ja jetzt ein Jahr Single, zwei kleine Kinder – da denkt man, man ist weg vom Fenster, da kommt keiner mehr. Aber tatsächlich habe ich jemanden gefunden", erzählte sie im Gespräch. Aktuell führen Justine und ihr neuer Partner, dessen Name mit dem Buchstaben N beginnt, noch eine Fernbeziehung. Doch das soll sich bald ändern: Die beiden planen bereits, zusammenzuziehen.

Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Party von Kate Merlan (39). "Er hatte mich dort im Blick, dann hat er mir geschrieben, ich habe aber nicht geantwortet. Dann habe ich mal geantwortet. Er hat einfach nicht aufgegeben", berichtete Justine. Ihr neuer Freund kennt bereits ihre Kinder und war sogar schon mit der kleinen Familie im Urlaub. Diese Reise sei für sie eine Art Bewährungsprobe gewesen, verriet die Influencerin. Sollte er sich nach dem Urlaub noch einmal melden, dann wäre er der Richtige. Und tatsächlich: Nur zwei Minuten nachdem er wieder abgereist war, schrieb er ihr: "Ich kann mir ein Leben ohne dich und die Kinder nicht mehr vorstellen."

Dass Justine wieder in einer Beziehung ist, hatte sie bereits vor Kurzem bei der Geburtstagsfeier von Moderator Tobo verraten. "Jetzt bin ich sehr glücklich", freut sich die Reality-Bekanntheit und hofft, den richtigen Deckel gefunden zu haben. Wie ernst es den beiden ist, zeigt auch, dass sie bereits eine gemeinsame Homestory gedreht haben. Nach einem Jahr als Single mit zwei kleinen Kindern scheint Justine nun endlich wieder ihr Liebesglück gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Justine Dippl, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Realitystar