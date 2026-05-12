Nach wenigen Monaten: Justine Dippl gibt Trennung bekannt

Kurz nachdem sie ihren neuen Partner zum ersten Mal öffentlich gezeigt hatte, meldet sich Justine Dippl (37) nun mit einer überraschenden Neuigkeit bei ihren Fans: Die Beziehung zu Norman ist wieder vorbei. Die Social-Media-Bekanntheit gab die Trennung jetzt auf Instagram bekannt – nur rund einen Monat, nachdem sie den Mann an ihrer Seite erstmals in den sozialen Medien präsentiert hatte. In einem ausführlichen Statement erklärte sie ihren Fans, warum es zwischen ihr und Norman nicht geklappt hat. "Viele von euch fragen mich, warum wir gerade aktuell nichts gemeinsam mehr posten: Wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen, aber im Guten. Also kein böses Blut. Wir haben auch keinen Streit", erklärt Justine.

Justine und Norman haben gemerkt, dass die Beziehung "nicht so ganz reicht". Als einen der Gründe nannte sie die Herausforderungen des Alltags mit zwei Kindern. Trotzdem stehe das Wohlbefinden des Nachwuchses für sie an erster Stelle. Auch zu dem gemeinsam geplanten Umzug äußerte sie sich: "Auch für den Umzug haben wir eine erwachsene Lösung gefunden." Die beiden wollen weiterhin befreundet bleiben und sogar ein gemeinsames Projekt fortführen. Justine betont: "Also macht euch keinen Kopf, uns allen geht es gut, vor allem den Kindern. Keiner leidet unter der Situation."

Noch im Februar dieses Jahres klang das bei Justine und Norman allerdings noch komplett anders. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" schwärmte die TV-Bekanntheit damals offen von ihrem neuen Glück. "Ich war ja jetzt ein Jahr Single, zwei kleine Kinder – da denkt man, man ist weg vom Fenster, da kommt keiner mehr. Aber tatsächlich habe ich jemanden gefunden", sagte sie. Die beiden führten zu der Zeit noch eine Fernbeziehung, planten aber schon den nächsten Schritt. Damals konnte sich Norman ein Leben ohne Justine und die beiden Kinder nicht vorstellen.

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihr neuer Freund Norman Bartnick, April 2026

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl mit ihren Kindern und ihr neuer Freund Norman Bartnick, April 2026

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

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