Justine Dippl verrät: Die TV-Bekanntheit ist wieder vergeben

Justine Dippl hat bei der Geburtstagsfeier von Moderator Tobo ihr großes Geheimnis gelüftet: Die Reality-Bekanntheit ist wieder vergeben! Bei dem Geburtstagsbash sollten die anwesenden Stars jeweils ein Geheimnis verraten. Als Justine im Interview mit Blitzlichtgewitter, das bei der Veranstaltung von Reality-Kollegin Christina Grass (37) vertreten wurde, an der Reihe war, kündigte sie vielsagend an: "Ich hab ein ganz großes." Christina ahnte bereits, worum es gehen könnte und fragte voller Spannung nach: "Hast du einen neuen Freund?" Justine konnte nur schmunzeln und gestand ertappt: "Toll... Ja." Beide freuten sich sichtlich über die Neuigkeit.

Wer genau der neue Partner an Justines Seite ist, wollte die Social-Media-Persönlichkeit jedoch nicht preisgeben. Auch darüber, seit wann die beiden ein Paar sind, hüllte sie sich in Schweigen. Vor rund einem Jahr hatte Justine noch mit gebrochenem Herzen über das Liebes-Aus mit Arben Zekic gesprochen. "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei", gestand sie damals ganz offen auf Instagram. Sie berichtete, wie sehr sie die Trennung mitgenommen hat und erzählte unter Tränen: "Ich hätte niemals gedacht, dass wir uns trennen […] Ich habe immer gedacht, wir schaffen das. Egal, welche Höhen und Tiefen kommen."

Bereits vor drei Monaten hatte Justine im Interview mit Promiflash angedeutet, dass sie wieder offen für eine neue Beziehung ist. Damals verriet die Influencerin, welche Eigenschaften ihr zukünftiger Partner haben sollte. "Er soll loyal sein", betonte sie und machte klar: "Ich suche jemanden, der meine Kinder und mich so nimmt, wie wir sind, und der am besten bleibt." Weder das Aussehen noch finanzielle Sicherheit spielten für sie eine Rolle, unterstrich sie im Gespräch. Ihr neuer Partner scheint ihren Vorstellungen voll und ganz zu entsprechen.

Imago Justine Dippl bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan 2025

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit