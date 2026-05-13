Nach Trennung: So steht es um Justine Dippls Wohnsituation

Nach ihrer Trennung von Norman steht für Justine Dippl (37) nun ein Neuanfang auf mehreren Ebenen an. Die Influencerin hat sich nach dem Ende ihrer Beziehung eine neue Wohnung gesucht – und dabei offenbar eine tolle Lösung gefunden. Auf Instagram meldete sie sich jetzt bei ihren Followern und beruhigte alle Besorgten. "Es ist wirklich alles okay. Es ist alles geregelt. Ich habe eine schöne, neue Wohnung gefunden, in der Nähe von meiner besten Freundin und meiner Mutter. Ich bin in der Mitte", erzählt sie.

Das neue Heim liegt Justine zufolge auf dem Land und wird gerade neu gebaut. Justine ist begeistert von der Lage – und das nicht nur der Kinder wegen. "Je älter ich werde, desto mehr liebe ich dieses Landleben und ich mag's unglaublich gerne", erklärte sie. Besonders schön für die 37-Jährige: Ihre beste Freundin und ihre Mutter wohnen jeweils nur rund fünf Minuten von ihr entfernt. Auch was ihre Kinder betrifft, müsse sich niemand Sorgen machen. "Es gab da auch keinen Struggle. Es ist alles in Ordnung", versichert sie und merkt an, dass ihre Kinder auch noch viel zu klein seien, um wirklich zu verstehen, was vor sich geht.

Gleichzeitig macht die Reality-TV-Bekanntheit deutlich, dass es zwischen ihr und ihrem Ex Norman kein böses Blut gibt. "Norman und ich verstehen uns nach wie vor, wir arbeiten auch weiterhin zusammen", stellt sie klar und ergänzt, dass er ihr weiterhin bei allem hilft. Justine konzentriert sich in dieser Umbruchphase also voll und ganz darauf, ihren Alltag mit den Kindern in geordneten Bahnen zu halten und sich im neuen Zuhause auf dem Land einzuleben.

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihr neuer Freund Norman Bartnick, April 2026

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl mit ihren Kindern und ihr neuer Freund Norman Bartnick, April 2026