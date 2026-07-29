Große Sorge: Justine Dippls Tochter ist im Krankenhaus

Eigentlich wollte Justine Dippl (38) gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter ein paar unbeschwerte Tage in Italien verbringen. Stattdessen führt der Weg die beiden nun ins Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story meldete sich die Social-Media-Bekanntheit mit einem besorgniserregenden Update bei ihren Fans. Momentan könne sie weder telefonieren noch auf Nachrichten antworten, denn ihre ganze Aufmerksamkeit gelte ihrer Tochter: "Sie hat sich einen Virus eingefangen", schreibt Justine besorgt.

Weitere Details ließ Justine allerdings offen und verriet lediglich, dass sie wohl noch "ein paar Tage" im Krankenhaus bleiben müsse, damit ihre Tochter bestmöglich behandelt werden könne. An ihre Follower richtete sie deshalb den eindringlichen Appell: "Ich melde mich. Betet, dass es nichts Schlimmes ist." Wie es ihrer Tochter derzeit genau geht und wann die beiden das Krankenhaus wieder verlassen können, ist bislang nicht bekannt. Die Fans müssen sich daher noch bis zu einem weiteren Update gedulden.

Für Justine war die vergangene Zeit ohnehin nicht leicht. Nach dem Liebes-Aus mit Norman schlug die Influencerin ein neues Kapitel auf und zog in eine eigene Wohnung ganz in der Nähe ihrer Mutter und ihrer besten Freundin. Dort baute sie sich gemeinsam mit ihren Kindern einen neuen Alltag auf. Der Urlaub in Italien sollte eigentlich eine unbeschwerte Auszeit und eine Gelegenheit sein, neue Kraft zu tanken. Nun bleibt zu hoffen, dass sich der Gesundheitszustand von Justines Tochter schon bald bessert.

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Influencerin

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

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Instagram / justine_dippl Justine Dippl mit ihren Kindern und ihr neuer Freund Norman Bartnick, April 2026