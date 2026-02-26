Justine Dippl fand den "perfekten" Mann dank ihrer Mutter

Justine Dippl ist wieder glücklich vergeben – und das hat sie ihrer Mutter zu verdanken. Wie die Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin jetzt gegenüber RTL verriet, ist sie seit rund vier Monaten in einer festen Beziehung. Ein Jahr nach der Trennung von Arben Zekic hat sie ihr Liebesglück also wiedergefunden. Das Besondere: Ihre Mutter hat quasi die Rolle der Kupplerin übernommen und den neuen Mann an ihrer Seite ausgesucht. "Also meine Mutter hat quasi den perfekten Mann für mich gesucht und er ist dabei rausgekommen", erzählte Justine sichtlich glücklich.

Die Influencerin gibt zu, dass sie diesmal erstmals auf ihre Mutter gehört hat – und es nicht bereut. "Ich bin immer auf die Schnauze gefallen. Jetzt habe ich einmal gesagt: 'Okay, Mama macht'", erklärte sie. Das sei das erste Mal in 35 Jahren gewesen, dass sie wirklich auf den Rat ihrer Mutter gehört habe. Eigentlich hatte Justine sich vorgenommen, nach der Trennung erst einmal zu sich selbst zu finden und sich nicht in etwas Neues zu stürzen – auch mit Blick auf ihre Kinder. Doch dann kam alles anders. Mittlerweile haben auch ihre beiden Kinder den neuen Mann kennengelernt und mögen ihn sehr.

Bereits vor zwei Tagen hatte Justine bei der Geburtstagsfeier von Moderator Tobo ihr Liebesgeheimnis gelüftet. Im Interview mit Blitzlichtgewitter-Podcast, das von Reality-Kollegin Christina Grass (37) geführt wurde, kündigte sie vielsagend an: "Ich hab ein ganz großes [Geheimnis]." Als Christina neugierig nachhakte: "Hast du einen neuen Freund?", konnte die zweifache Mama nur schmunzeln und gab ehrlich zu: "Toll... Ja." Die Freude über die Neuigkeit war beiden deutlich anzusehen.

