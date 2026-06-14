Kindheit: Katie Price enthüllt den Grund für ihr Liebeschaos

In einer neuen vierteiligen Dokumentation spricht Katie Price (48) offen über ihre bewegte Liebesgeschichte und die Gründe, die sie dafür vermutet. Die britische TV-Bekanntheit, die derzeit in einer turbulenten Ehe mit Lee Andrews steckt, gewährt in der Sky-Produktion "Katie Price: Nothing to Hide" tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben. Sie ist der Überzeugung, dass die schwierigen Beziehungen ihres Lebens auf ihre frühe Kindheit zurückzuführen sind – genauer gesagt darauf, dass ihr Vater die Familie verlassen hat, als sie noch ein Kleinkind war.

Ihr Stiefvater Paul kommt in der Doku ebenfalls zu Wort und reflektiert dabei seine eigene Rolle in Katies Leben. Laut Mirror erklärte er: "Sie kann niemals allein sein. Sie muss immer einen Mann haben, und da habe ich mich gefragt: Habe ich etwas falsch gemacht? Ist es die Art, wie sie aufgezogen wurde? Ich wollte nicht so nah herankommen. Ich wollte nicht das Gefühl haben, ich würde jemandem etwas wegnehmen. Ich wollte einfach da sein, falls sie mich braucht. Ich wollte, dass ihr Vater der Vater ist, also denke ich, daher kommt ihr Leid." Katie selbst stimmte diesen Worten zu und lieferte eine eigene Erklärung: "Paul hat mich nie das Gefühl haben lassen, nicht zu ihm zu gehören. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, suche ich in Männern das, was mir von meinem echten Vater fehlte. Ich habe immer einen Mann gebraucht, war immer verletzlich und bedürftig."

Die Britin blickt in "Katie Price: Nothing to Hide" aber nicht nur auf ihre Liebesdramen zurück, sondern auch auf schwere Erlebnisse aus ihrer Jugend, darunter einen versuchten sexuellen Übergriff in einem Park, an den sie sich bis heute detailgenau erinnert. Gleichzeitig beschreibt sie die Dreharbeiten als extrem belastend: Dem Mirror erzählt sie, dass sie einige Interviews abbrechen musste, weil sie das erneute Durchleben alter Beziehungen, Therapiesitzungen und Krisen überwältigt habe. Trotzdem sieht die fünffache Mutter die Produktion als Wendepunkt. Bei der Premiere des Films beim Sheffield Documentary Festival erklärte sie: "Ich bin definitiv die beste Version von mir selbst, die ich je war." Sie fühle sich, als starte sie ihre Karriere noch einmal ganz neu und hoffe, dass besonders jüngere Zuschauer erkennen, dass hinter ihrem öffentlichen Bild viel harte Arbeit und Überlebenswille steckt.

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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