Katie Prices autistischer Sohn Harvey plant erstes Tattoo

Katie Price (48) sorgt mit einer Neuigkeit rund um ihren ältesten Sohn Harvey für Gesprächsstoff: Der 24-Jährige möchte sich sein erstes Tattoo stechen lassen. Im Podcast "The Katie Price Show" verriet der britische Realitystar und Ex-Model, dass Harvey schon ganz genaue Vorstellungen hat, was er möchte und wo es hin soll. "Harvey fragt immer wieder danach... er möchte einen kleinen Frosch auf der Hand, einen winzigen kleinen Frosch", erzählte Katie. Katies jüngere Schwester Sophie, die ebenfalls zu Gast in dem Podcast war, reagierte auf die Neuigkeit alles andere als begeistert.

Sophie ließ an ihrer ablehnenden Haltung keinen Zweifel. "Nein, lass Harv kein Tattoo machen", sagte sie. Als Katie entgegnete, er wolle es wirklich, blieb Sophie standhaft: "Nein, tu ihm das nicht an, Kate." Katie hingegen plädierte dafür, Harveys Wunsch ernst zu nehmen: "Er ist 24, er ist ein Mann. Ich weiß, dass er komplexe Bedürfnisse hat. Harvey weiß, was ein Tattoo ist, weil er sie an mir sieht und dabei war, als ich sie gemacht habe." Sophie gab jedoch zu bedenken, dass Harveys geistiger Entwicklungsstand nicht seinem Alter entspreche und er bei Entscheidungen auf Unterstützung angewiesen sei. Ebenfalls erwähnt wurden im Podcast Katies Kinder Junior und Princess, die sie mit Ex-Mann Peter Andre (53) hat. Die beiden planen nämlich ebenfalls Frosch-Tattoos – als Hommage an Harvey, dessen Lieblingstiere Frösche sind.

Harvey lebt mit dem Prader-Willi-Syndrom, Septo-optischer Dysplasie, die zu nahezu gänzlicher Blindheit führt, sowie ADHS und Autismus. Trotz seiner komplexen Bedürfnisse ist er kreativ sehr aktiv und arbeitet täglich mit mehreren iPads an digitalen Kunstwerken. Im Podcast verriet Katie, dass er jedes Gerät für einen anderen Zweck nutze und am Ende alles zu einem fertigen Werk zusammenführe. Auf Social Media hat er sich damit eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Katie plant nun, mit einem Verlag über die Möglichkeit zu sprechen, Harveys Kreationen in Kinderbücher zu verwandeln: "Ich denke, Harvey wäre großartig darin, seine eigenen Kinderbücher herauszubringen", erklärte sie.

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Getty Images Harvey und Katie Price, Septmber 2021 in London

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Getty Images Harvey Price mit seiner Mutter Katie (r.) im Oktober 2022 in London