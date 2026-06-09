Mögliche Trennung: Katie Price schmiedet Rachepläne an Lee

Katie Price (48) ist aus Dubai zurückgekehrt – und das offenbar ohne Ehering. Die britische Reality-Ikone besuchte zuletzt mehrfach ihren Mann Lee Andrews im Al-Awir-Gefängnis in Dubai, wo er nach seiner Verhaftung in einer Zivilrechtsangelegenheit einsitzt. Berichte zufolge soll die fünffache Mutter nun die nächste Stufe gezündet haben: Laut einem Insider plant die 48-Jährige aktiv ihre Rache an Lee. "Niemand kennt Rache so gut wie Katie Price. Glaubt mir, sie plant und schmiedet", zitiert die Zeitung The Sun die anonyme Quelle. Dafür soll sich Katie ausgerechnet mit Lees Ex-Partnerin Dina Taji zusammengetan haben – gemeinsam wollen sie offenbar auspacken.

In einem kurzen Teaser für ihren Podcast "The Katie Price Show", den sie danach wieder löschte, war das ungewöhnliche Duo bereits zusammen zu sehen. Die beiden umarmten sich, und Katie erklärte darin: "Frauen halten zusammen, und ich bin zu Dina gegangen wegen einem der Fälle, weil ich dachte: 'Ist Dina involviert?' Und dann haben wir natürlich einen Tee getrunken, wie Frauen das eben machen... wir hatten ein langes Gespräch, und das behalten wir erst mal für uns – das wird sich in der Zukunft zeigen." Dina, die Lee Berichten zufolge mehr als drei Jahre lang datete, ergänzte: "Wenn es etwas gibt, das ich teilen und sie gewissermaßen warnen wollte, dann von Frau zu Frau, von Angesicht zu Angesicht." Laut dem Insider sei Katie entschlossen, Filmmaterial zu veröffentlichen und die Wahrheit über Lee öffentlich zu machen. Gleichzeitig soll sie trotz aller Wut auch tief verletzt sein: "Sie ist am Boden. Sie ist immer noch verliebt und kann Lee nicht aus ihrem Kopf bekommen", so die Quelle gegenüber The Sun.

Katies vierte Ehe droht nun zu scheitern. Sie hatte Lee erst vor rund fünf Monaten geheiratet. Während ihres Dubai-Aufenthalts hielt sie ihre Fans auf Social Media auf dem Laufenden und zeigte sich dabei erschöpft und gestresst. "Ich bin so gestresst gerade. Schaut, ich nehme einfach ab – ich sehe aus wie ein Skelett", sagte sie in einem der Videos. Begleitet wurde sie in Dubai von Videograf Ben Algar, einem langjährigen Vertrauten. Ihre Freunde machen sich zunehmend Sorgen um sie: "Alle sagen: 'Lass ihn einfach aus deinem Leben.' Sie warnen sie alle, dass Lee sie zerstören und ihre Karriere beenden wird und dass sie alles verlieren wird – ihr Geld, ihre Freunde und ihre Familie und auch ihr Glück", heißt es aus ihrem Umfeld.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Frau Katie Price

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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