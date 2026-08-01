Katie Price plant Ibiza-Reise mit autistischem Sohn Harvey

Katie Price (48) hat große Pläne für ihren ältesten Sohn Harvey: Der Realitystar möchte den 24-Jährigen mit auf die Partyinsel Ibiza nehmen. In ihrem neuen Podcast "The Katie Price Show", den sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie betreibt, verriet sie jetzt, dass Wayne Lineker, Besitzer des Beachclubs "O Beach Ibiza", dort bereits alles für sie vorbereite. Harvey selbst soll schon länger den Wunsch geäußert haben, in einen Nachtclub zu gehen – aus einem einfachen Grund: Er liebt Musik. "Ich werde ihn mit nach Ibiza nehmen", sagte Katie im Podcast. "Wayne Lineker und die anderen haben alles vorbereitet, und er sagt in letzter Zeit immer, dass er in einen Nachtclub möchte, weil er die Musik liebt."

Neben den Ibiza-Plänen kam in der Podcast-Folge, die sich rund um Harveys Leben drehte, noch ein weiteres Thema zur Sprache: ein Tattoo-Wunsch ihres Sohnes. Harvey möchte sich ein Frosch-Motiv stechen lassen – eine Idee, die Schwester Sophie skeptisch aufnahm. Katie öffnete daraufhin die Diskussion über die Frage, wie viel Entscheidungsfreiheit Harvey als Erwachsenem zusteht. "Harvey ist 24, er ist ein Mann. Ich weiß, dass er komplexe Bedürfnisse hat", sagte sie. "Wenn er es möchte, warum darf er es dann nicht?" Sophie entgegnete, dass Harveys geistiges Alter deutlich jünger sei und er solche Entscheidungen nicht selbstständig treffen könne. Katie räumte ein, dass Harvey keine Formulare unterschreiben und bestimmte Entscheidungen nicht eigenständig treffen kann – betonte aber gleichzeitig, dass er Erfahrungen machen solle, die auch andere Menschen in seinem Alter machen.

Harvey ist Katies ältester Sohn und hat mehrere Erkrankungen. Er hat Autismus, das Prader-Willi-Syndrom – eine seltene genetische Störung, die unter anderem mit Muskelschwäche und verlangsamter Entwicklung einhergeht – sowie eine Erkrankung des Sehnervs, die ihn nahezu blind macht. Katies Tattoo von Harvey, das sie zuletzt stechen ließ, hatte das Gespräch im Podcast überhaupt erst ins Rollen gebracht. Die Mutter versicherte dabei auch, dass sie alle ihre fünf Kinder auf der Haut verewigen wolle: "Alle fünf Kinder werden auf mir tätowiert sein, in keiner bestimmten Reihenfolge", erklärte sie.

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Getty Images Harvey Price mit seiner Mutter Katie (r.) im Oktober 2022 in London

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Getty Images Harvey Price und Katie Price im Februar 2022