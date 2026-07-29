Junior behauptet: Katie Price und Peter verstehen sich gut

In der dritten Staffel der Realityshow "The Princess Diaries" bei ITV stellt Junior Andre (21) klar, dass zwischen seinen Eltern Katie Price (48) und Peter Andre (53) längst Frieden eingekehrt ist. Der 21-Jährige widerspricht damit allen Gerüchten über einen anhaltenden Familienstreit und sagt gegenüber OK!: "Es zeigt, dass sie entspannt sind – sie sind keine besten Freunde, aber das müssen sie auch nicht sein." Für Aufsehen sorgt außerdem, dass Katie in dieser Staffel zum ersten Mal in der Show ihrer Tochter Princess (19) zu sehen ist.

Lange hatten die beiden Ex-Partner nach ihrer Scheidung immer wieder öffentlich gestritten. Erst im Februar 2026 veröffentlichten Katie und Peter ein gemeinsames Statement, in dem sie erklärten, den Streit um der Kinder willen beenden zu wollen. Junior sieht die neue Staffel von "The Princess Diaries" als lebenden Beweis dafür. "Es bestätigt einfach die Wahrheit, die ans Licht gekommen ist", erklärt er. Auch seine Schwester Princess, freut sich über den Familienfrieden: "Es macht mir viel mehr Spaß, wenn meine Familie in der Show dabei ist."

Junior und Princess sind die gemeinsamen Kinder von Katie und Peter, die sich 2004 bei der britischen Version von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" kennenlernten. In ihrer gemeinsamen Zeit von fünf Jahren drehten sie zahlreiche Fernsehshows, in denen auch ihre Kinder vor der Kamera auftraten. Heute lebt Junior mit seiner Freundin Jasmine zusammen, während Princess bei Peter und seiner Frau Emily wohnt. Trotz der räumlichen Trennung sind die Geschwister eng miteinander verbunden. "Wir haben uns gegenseitig", sagt Princess. "Wir haben eine große Familie, wir lieben uns und unterstützen uns. Wir bleiben füreinander da und halten uns gegenseitig motiviert." Beide bauen gerade ihre eigenen Karrieren auf: Princess arbeitet an einer eigenen Make-up-Marke, Junior plant die Veröffentlichung neuer Songs.

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Imago Katie Price in Dubai, Juni 2026

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Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025

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ActionPress Junior und Princess Andre, August 2023