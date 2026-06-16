Freundin von Tyrese Haliburtons Braut stirbt bei ihrem JGA

Bei einer ausgelassenen Junggesellinnenreise von Jade Jones nach St. Barts ist es zu einer Tragödie gekommen: Eine enge Freundin der Verlobten von NBA-Star Tyrese Haliburton (26), Makenzi Kern, ist auf der Karibikinsel überraschend mit nur 26 Jahren gestorben. Wie das Portal TMZ Sports berichtet, feierte die Gruppe dort Anfang Juni Jades bevorstehenden Hochzeitstag und wollte kurz darauf in die USA zurückkehren. Makenzi verbrachte ihren letzten Abend demnach gemeinsam mit ihren Freundinnen auf der Trauminsel, nur zwei Tage nach ihrem Geburtstag. Jade, Tyrese und die restliche Hochzeitscrew haben sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Todesfall geäußert.

Laut dem Newsportal erlag Makenzi unerwartet gesundheitlichen Komplikationen. Die Familie schließt Fremdeinwirkung aus, auch Drogen oder Alkohol sollen dem Bericht zufolge keine Rolle beim Tod der jungen Frau gespielt haben. In einem Nachruf heißt es, Makenzi sei "umgeben von ihren engsten Freunden auf einer einmaligen Reise zur Insel St. Barthelemy" gewesen, als sie starb. Dort wurde sie als lebensfroher, verspielter Mensch beschrieben, der mit seiner "albernen und lustigen Art" die Stimmung jedes Raums heben konnte. Auf Instagram hatte Jade kurz vor der Tragödie noch Schnappschüsse vom Mädelsurlaub geteilt und schrieb zu Fotos aus der Inselkulisse: "Bin in den Flieger in Richtung Wolke sieben gestiegen." Auf den Gruppenbildern sind auch Makenzi und die anderen Freundinnen lachend zu sehen, wie sie den Countdown bis zum großen Tag der Braut feiern.

Jade und Makenzi verband eine lange gemeinsame Vergangenheit: Die beiden lernten sich an der Iowa State University kennen, wo sie zusammen im Cheerleading-Team aktiv waren. An derselben Uni traf Jade auch auf Tyrese, der dort als Basketballstar der Cyclones gefeiert wurde, bevor er 2020 den Sprung in die NBA schaffte. Seit ihrer Collegezeit blieben die Cheerleaderin und ihre Freundin eng miteinander verbunden und begleiteten einander durch wichtige Lebensabschnitte. Im Nachruf auf Makenzi wird ihre offene, herzliche Art hervorgehoben und betont, wie stark sie in ihrem Freundeskreis verwurzelt war. Die Familie zeigt sich tief erschüttert über den plötzlichen Verlust und trauert nun gemeinsam mit Makenzis Freundinnen, die den geplanten Partytrip nach St. Barts so nie vergessen werden.

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Getty Images Tyrese Haliburton und Jade Jones verfolgen das Spiel Purdue gegen Iowa State in der Mackey Arena in West Lafayette

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Instagram / makenzikern Jade Jones und Makenzi Kern

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Getty Images Jade Jones und Tyrese Haliburton bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, 13. September 2025

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