Tyrese Haliburtons Frau trauert um ihre verstorbene Freundin

Knapp zwei Wochen nach dem Tod ihrer besten Freundin hat sich Jade Jones (28) nun mit bewegenden Worten auf Social Media gemeldet. Die Verlobte des NBA-Stars Tyrese Haliburton (26) erinnert sich in einem emotionalen Instagram-Post an Makenzi Kern, die Anfang Juni während Jades Junggesellinnenreise auf St. Barts überraschend verstorben war. Die 28-Jährige veröffentlichte Mitte Juni eine Bilderreihe der beiden und schrieb dazu: "Kenzi war der lustigste, albernste Mensch, den ich je getroffen habe. Sie brachte mich immer zum Lachen. Sie hatte das Talent, jedem Raum, in dem sie sich befand, Freude zu schenken."

In ihrem Tribut schildert Jade, wie sehr sie die kleinen gemeinsamen Momente vermisst – ob gemeinsame Sommer, "The Office"-Abende oder das Mitsingen bei Hannah Montana. Besonders berührt sie, wie sehr Makenzi ihre Beziehung zu Tyrese unterstützt habe: "Sie liebte Tyrese und mich und stand immer hinter uns. Sie war unsere größte Unterstützerin und stand mir in jedem wichtigen Moment meines Lebens bei." Auch an ihren bevorstehenden Hochzeitstag denkt Jade deshalb mit gemischten Gefühlen: "Ich kann mir den Tag unserer Hochzeit ohne sie kaum vorstellen. Der Tag wird nicht derselbe sein ohne sie." Sie schloss ihren Post mit den Worten: "Ich werde dich immer vermissen, aber ich weiß, dass du bei mir sein wirst, wohin ich auch gehe." Tyrese zeigte seine Unterstützung in den Kommentaren mit den schlichten Worten: "Ich liebe dich."

Makenzis Familie hatte bestätigt, dass sie "unerwartet an gesundheitlichen Komplikationen" gestorben sei – genau zwei Tage nach ihrem 26. Geburtstag. Jade und Tyrese hatten sich im Juli an ihrer gemeinsamen Universität verlobt. Dass Makenzi von Anfang an Teil dieser Geschichte war, macht ihren Verlust für das Paar laut Jade besonders schwer: "Sie war bei allen unseren Momenten dabei, seit dem Tag, an dem ich Tyrese kennengelernt habe."

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Instagram / makenzikern Jade Jones und Makenzi Kern

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Getty Images Jade Jones und Tyrese Haliburton bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, 13. September 2025

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Instagram / makenzikern Makenzi Kern

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