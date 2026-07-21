Nach Tod bei JGA: Tyrese Haliburton & Jade sind verheiratet

Tyrese Haliburton (26) und Jade Jones (47) haben heimlich den nächsten großen Schritt gewagt: Das Paar ist offiziell verheiratet. Nur wenige Tage vor ihrer großen Hochzeitsfeier am 1. August gaben sich der NBA-Star und die ehemalige Iowa-State-Cheerleaderin im Gerichtsgebäude von Indianapolis das Jawort. Im Marriage License Office wurden die beiden im Beisein mehrerer Zeugen getraut. Auf Instagram teilte Jade die freudige Nachricht mit den Worten: "Es ist (standesamtlich) offiziell" – und machte damit ihren neuen Familienstand bereits vor der großen Feier öffentlich.

Für die Trauung entschied sich Jade für einen schlichten, aber romantischen Look: In einem kurzen weißen Kleid und mit einem klassischen Blumenstrauß in der Hand posierte sie gemeinsam mit Tyrese vor dem Gebäude. Der Basketballstar hielt es dagegen eher lässig und erschien in schwarzem T-Shirt und passender Hose. Kennengelernt hatten sich Tyrese und Jade bereits 2019 an der Iowa State University, wo er für die Cyclones Basketball spielte und sie als Cheerleaderin am Spielfeldrand stand. Im Juli 2025 hielt Tyrese schließlich auf dem Campus um ihre Hand an und machte ihre College-Lovestory perfekt.

Hinter dem fröhlichen Hochzeitsschnappschuss steckt jedoch auch eine schmerzhafte Geschichte. Kurz vor der Trauung mussten Tyrese und Jade den Verlust ihrer engen Freundin Makenzi Kern verkraften. Sie starb während Jades Junggesellinnenreise auf St. Barts an gesundheitlichen Komplikationen. Eigentlich sollte die Reise der Auftakt zu einer gemeinsamen Feier der bevorstehenden Hochzeit werden – nun wird Makenzi bei den besonderen Momenten fehlen. In einem emotionalen Beitrag machte Jade deutlich, dass der Hochzeitstag ohne ihre Freundin anders sein werde, sie aber fest daran glaube, dass Makenzi in Gedanken und im Herzen ihrer Gruppe weiterhin dabei sei.

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Instagram / jadeeejones Tyrese Haliburton und Jade Jones nach ihrer standesamtlichen Hochzeit

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Getty Images Jade Jones und Tyrese Haliburton bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, 13. September 2025

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Instagram / makenzikern Jade Jones und Makenzi Kern

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