Gruselig: Neuer Horrorhit stürmt in 51 Ländern auf Platz 1

Im März 2026 kam "They Will Kill You" in die Kinos. Knapp drei Monate später ist der Horrorfilm schon im Streaming bei HBO Max abrufbar – und dort lässt er alles hinter sich. Das Filmportal FlixPatrol listet den Streifen in 51 Ländern auf Platz eins der HBO-Max-Kinocharts. Ein bahnbrechender Erfolg für das blutige Spektakel, denn "They Will Kill You" ist nur etwas für Hartgesottene. Im Zentrum steht die junge Arbeitssuchende Asia Reaves (Zazie Beetz, 35). Sie fängt einen Job als Haushaltshilfe in einem Wohnhaus in New York an. Schnell stellt sich heraus, dass in dem Gebäude einiges nicht mit rechten Dingen zugeht: Menschen verschwinden unter unerklärlichen Umständen. Als Asia herausfindet, dass ein satanischer Kult dahintersteckt, muss sie plötzlich mit allen Mitteln um ihr Leben kämpfen.

Hinter "They Will Kill You" steckt ein echter Meister des Horrors. Andy Muschietti (52) inszenierte 2017 mit "ES" den kommerziell erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten. Aufgrund des Erfolgs durfte der Regisseur auch beim zweiten Teil der Verfilmung des Kultromans von Stephen King (78) ran. Horror scheint Andys Leidenschaft zu sein. Zusammen mit seiner Schwester Barbara Muschietti gründete er 2024 die Produktionsfirma Noctura – "They Will Kill You" ist der erste Film, der unter Noctura entstanden ist. Neben Hauptdarstellerin Zazie, bekannt aus Deadpool 2, glänzt das Projekt mit einer echten Top-Besetzung. Weitere Darsteller sind zudem Oscar-Preisträgerin Patricia Arquette (58) und Harry Potter-Star Tom Felton (38).

Andys neuestes Horror-Spektakel begeistert nicht nur Fans des Genres, sondern auch Kritiker. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes steht "They Will Kill You" derzeit bei soliden 65 Prozent positiven Bewertungen. "'They Will Kill You' ist ein Adrenalinrausch aus actiongeladenen Kämpfen, jeder Menge Blut und Gore sowie zahlreichen Momenten, die euch laut auflachen lassen", schreibt die Bloggerin Molly Henery von The Blogging Banshees. Auch andere Kritiker schließen sich dem an: "Voller Energie, blutig inszeniert und herrlich überdreht: Diese Horror-Action-Komödie hat das Zeug zum echten Kultklassiker. 'They Will Kill You' ist eine kleine Sensation – und je weniger ihr vorher wisst, desto besser. Der Film entwickelt sich zu einem Adrenalinrausch, der gleichzeitig überraschend viel Herz mitbringt."

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Imago Zazie Beetz, Hauptdarstellerin in "They Will Kill You", 2026

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Andy Muschietti bei der Premiere von "Es" in Los Angeles,2017

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Imago Tom Felton in "They Will Kill You", 2026

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