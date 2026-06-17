Kurz vor NFL-Trainingscamp: Rashee Rice aus Knast entlassen

Rashee Rice ist wieder auf freiem Fuß. Der Wide Receiver der Kansas City Chiefs wurde am Dienstag nach 30 Tagen Haft aus dem Dallas County Jail entlassen – und sorgte dabei direkt für einen amüsanten Moment, wie ein Video zeigt. Vor dem Gebäude hatten Reporter auf ihn gewartet, doch der 26-Jährige wollte offenbar keine Fragen beantworten. Mit hochgezogener Kapuze lief er rückwärts auf den Ausgang zu und drehte sich erst grinsend um, als er die Tür aufstieß. Einen Kommentar gab er den wartenden Journalisten nicht. Laut TMZ stieg Rashee anschließend in einen schwarzen Range Rover und davonfuhr.

Hinter Rashee liegt ein aufreibender Monat: Am 19. Mai war er zu der 30-tägigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er positiv auf THC getestet worden war. Damit hatte er gegen die Auflagen seiner Bewährung verstoßen. Diese Bewährungsstrafe – fünf Jahre auf Probe – hatte er im Juli 2025 im Zusammenhang mit einem schweren Unfall aus dem Jahr 2024 erhalten. Hinzu kommt, dass der Sportler kurz vor Haftantritt wegen Entzündungen am Knie operiert worden war. Während seiner Zeit im Gefängnis durfte er laut Gerichtsakten das Parkland Hospital für Reha-Maßnahmen aufsuchen. Cheftrainer Andy Reid äußerte sich laut dem Newsportal auf einer Pressekonferenz zuversichtlich und sagte, Rashee werde "wieder hier oben sein und arbeiten."

In den vergangenen Monaten erhob zudem eine weitere Person schwere Vorwürfe gegen Rashee: Vor rund fünf Monaten meldete sich seine frühere Partnerin Dacoda Jones auf Instagram zu Wort und erhob schwere Gewaltanschuldigungen. Sie zeigte Fotos von blauen Flecken und Schäden in einem Haus. Dazu schilderte sie eine lange, belastende Beziehung und berichtete von angeblichen Übergriffen, auch während einer Schwangerschaft. Dacoda nannte Rashee nicht direkt beim Namen, doch die Details trafen laut dem Bericht klar auf ihn zu. Die Chiefs erklärten damals gegenüber People, sie seien sich der Posts "bewusst" und stünden "in Kommunikation mit der National Football League". Mehr wollten sie nicht sagen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Icon Sportswire Rashee Rice, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rashee Rice, Footballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Rashee Rice, Februar 2024