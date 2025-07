Nach Unfallfahrt: NFL-Star Rashee Rice muss ins Gefängnis

Rashee Rice, Wide Receiver der Kansas City Chiefs, wurde von einem Gericht in Dallas, Texas, zu einer 30-tägigen Haftstrafe und fünf Jahren auf Bewährung verurteilt, wie ESPN berichtet. Der 25-jährige NFL-Star gestand, im letzten Jahr an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen zu haben, bei dem ein schwerer Unfall verursacht wurde. Rashee war mit seinem Lamborghini mit einer Geschwindigkeit von 191 km/h unterwegs, flüchtete anschließend vom Unfallort und wurde unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und weiterer Kollisionen mit Verletzten angeklagt. In einer schriftlichen Erklärung, die von seinem Anwalt Royce West veröffentlicht wurde, drückte er seine tiefe Reue aus und entschuldigte sich für den Schaden, den er den Betroffenen zugefügt hat: "Ich habe viele schlaflose Nächte damit verbracht, über die Schäden nachzudenken, die meine Handlungen verursacht haben."

Neben den rechtlichen Konsequenzen drohen Rashee auch sportliche Strafen. Die NFL führt eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls durch, die nun nach der gerichtlichen Entscheidung weitergeht. Ein Sprecher der Liga teilte mit, dass man die Entwicklungen eng verfolgt habe. Disziplinarmaßnahmen vonseiten des Klubs werden bislang nicht öffentlich diskutiert. "Der Klub ist über die Berichte informiert. Da es sich um ein laufendes Gerichtsverfahren handelt, geben wir derzeit keinen Kommentar ab", erklärte der Chiefs-Sprecher. Es wird jedoch schon jetzt erwartet, dass Rashee in der kommenden Saison für mehrere Spiele gesperrt wird. Trotz seiner Verletzung, einem Kreuzbandriss aus Woche 4 der letzten Saison, plant Rashee, nächste Woche an den Trainingscamps seines Teams teilzunehmen. Ob und wann er jedoch wieder offiziell für die Chiefs eingesetzt werden darf, entscheidet die NFL.

Rashee wurde 2023 in der zweiten Runde des NFL Drafts von den Chiefs ausgewählt und hat bislang neun Touchdowns für das Team erzielt. In der vergangenen Saison erlitt er einen Kreuzbandriss und ist erst seit Kurzem wieder für das Training einsatzbereit. Der 25-Jährige, der in der Mannschaft an der Seite von Superstars wie Patrick Mahomes (29) und Travis Kelce (35) spielt, steht nun vor einer ungewissen Zukunft in der Liga. Sein Engagement, aus seinen Fehlern zu lernen und Verantwortung zu übernehmen, könnte ihm jedoch dabei helfen, das Vertrauen seiner Fans und Teamkollegen zurückzugewinnen.

Getty Images Rashee Rice, Februar 2024

Getty Images Rashee Rice, Footballprofi

Getty Images Rashee Rice, NFL-Star