Gewalt: Ex-Freundin von Rashee Rice erhebt schwere Vorwürfe

Rashee Rice sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Seine frühere Partnerin Dacoda Jones erhob kürzlich schwere Gewaltvorwürfe und schilderte eine lange, belastende Beziehung. Die Ex-Freundin des Kansas-City-Chiefs-Receivers teilte auf Instagram Fotos von blauen Flecken an ihrem Körper sowie Schäden in einem Haus und berichtete von angeblichen Übergriffen, auch während einer Schwangerschaft. Zwar nannte sie den NFL-Star nicht beim Namen, doch Details zur gemeinsamen Vergangenheit legen nahe, dass sie von Rashee spricht. Die Kansas City Chiefs bestätigten daraufhin gegenüber People, dass sie sich der Posts "bewusst" seien und "in Kommunikation mit der National Football League" stehen, jedoch keinen weiteren Kommentar abgeben wollen. Rashee selbst hat sich zu den jüngsten Anschuldigungen bisher nicht öffentlich geäußert.

In ihrem Instagram-Beitrag schrieb Dacoda, die Beziehung sei vor Kurzem zu Ende gegangen – seitdem sei es für sie "nichts als Hölle". Sie warf ihrem Ex vor, sie nach einem Seitensprung in eisiger Kälte vor der Tür ausgesperrt, ihre Kleidung zerstört und an ihrem neuen Zuhause die Tür beschädigt zu haben. Außerdem behauptete sie, er habe sie und die gemeinsamen Kinder in Kansas zurückgelassen, sodass sie ihn "anbetteln" musste, um Geld für die Fahrt nach Texas zu bekommen, und versuche nun, sie "ohne ersichtlichen Grund" aus ihrem aktuellen Zuhause zu drängen. "Ich kenne diesen Mann seit Jahren. Er versucht, sich wie der Vater des Jahres zu geben. Dabei macht er nur das Nötigste, und selbst darum muss ich bitten", betonte sie.

Für Rashee sind die neuen Anschuldigungen ein weiterer dunkler Schatten über einer Karriere, die sportlich rasant begonnen hatte. Der Receiver war 2023 von den Chiefs gedraftet worden und galt als große Hoffnung, bevor er wegen eines Unfalls in Dallas in die Kritik geriet: Nach einem Straßenrennen mit Fahrerflucht im Jahr 2024, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden, wurde er von der NFL für sechs Spiele gesperrt. Im Juli 2025 bekannte er sich laut ESPN in zwei Fällen schuldig und erhielt 30 Tage Haft sowie fünf Jahre Bewährung. In einem Statement, das von seinem Anwalt Royce West veröffentlicht wurde, entschuldigte er sich bei allen Betroffenen und drückte seine tiefe Reue aus: "Ich habe viele schlaflose Nächte damit verbracht, über die Schäden nachzudenken, die meine Handlungen verursacht haben."

IMAGO / ZUMA Press Wire Rashee Rice, NFL-Star

IMAGO / ZUMA Press Wire Rashee Rice, November 2025

