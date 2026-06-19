Felix Nieder enthüllt ehrlich: So müsste sein Traumtyp sein

Model Felix Nieder (33) hat offenbar genaue Vorstellungen davon, was ein zukünftiger Partner mitbringen sollte. Gegenüber Promiflash plauderte der 33-Jährige bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg aus, wie sein Traummann beschaffen sein müsste – und machte dabei auch kein Geheimnis daraus, was in vergangenen Beziehungen schiefgelaufen ist. An seiner Seite wünscht er sich jemanden, der ihn respektiert und gleichzeitig sein eigenes Leben lebt. "Ich glaube, mein Traumtyp ist jemand, der auf mich eingeht, aber auch sein eigenes Leben hat, und dass er mein Leben auch respektiert, weil sehr, sehr viele Männer, die ich bisher hatte, sehr eifersüchtig wurden", erklärte Felix.

Dass seine Karriere als Model in der Vergangenheit immer wieder für Konflikte gesorgt hat, beschreibt er dabei sehr offen. "Wenn ich zum Beispiel selbst auf einer Modenschau gelaufen bin, war das ganz oft ein Trennungsgrund", schilderte er. Was er sich vor allem wünscht: jemanden, der ihn so annimmt, wie er ist. "Ich glaube einfach, ich brauche jemanden, der all das, was ich bin, einfach auch mal akzeptiert und nicht konkurriert", so Felix. Auch seine Oma Waltraud, die gemeinsam mit ihm das Interview gab, mischte sich mit ihren eigenen Anforderungen ein: "Schön gestylt. Sie müssen intelligent sein, schön aussehen und ein Herz haben."

Felix steht jedoch nicht allein im Rampenlicht – seine geliebte Oma Waltraud begleitet ihn regelmäßig als Influencerin und ist ein fester Bestandteil seines öffentlichen Auftretens im Netz und auf Events. Das Duo ist bekannt dafür, gemeinsam Veranstaltungen zu besuchen und in den sozialen Medien aufzutreten. Dass Oma Waltraud auch beim Thema Liebesleben ihres Enkels ein Wörtchen mitreden möchte, passt da ins Bild einer harmonischen Familie.

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Getty Images Felix Nieder bei der Lambertz Monday Night 2025 in Köln

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Imago Waltraud Braeuss und Felix Nieder bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Getty Images Felix Nieder beim Bunte New Faces Style Award 2024 in Berlin