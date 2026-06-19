So sehr hilft Oma Waltraud Enkel Felix bei Hate-Kommentaren

Influencer Felix Nieder (33) und seine Oma Waltraud sind als Duo in den sozialen Medien aktiv – und das bringt nicht nur positive Resonanz mit sich. Im Interview mit Promiflash sprachen die beiden bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg offen darüber, wie sie gemeinsam mit Hasskommentaren umgehen. Felix berichtete, dass er und seine Großmutter regelmäßig mit Hass im Netz konfrontiert werden – und verriet, dass es vor allem Waltraud ist, die ihm dabei hilft, gelassen zu bleiben.

Dabei machte Waltraud deutlich, dass die beiden sehr unterschiedlich mit den negativen Nachrichten umgehen. "Du nimmst dir das immer so sehr zu Herzen alles, während ich stehe mehr über diesen Dingen. Ich sage 'Lass sie doch reden. Die brauchen sich das ja nicht anzugucken, was ich da mache'", erklärte sie. Felix bestätigte das und ergänzte, dass die gemeinsame Strategie darin besteht, sich die Kommentare gegenseitig vorzulesen und dann Leichtigkeit darin zu finden. "Das sind Menschen, die wahrscheinlich ein trauriges Leben haben", so sein Fazit. Und auch Waltrauds Lebenserfahrung helfe ihm dabei: "Sie sagt so 'Weißt du was? Ich bin schon so alt. Man muss einfach mal lernen, dass es Menschen gibt, die einfach ein schlechtes Leben haben und das rauslassen. Und das muss nicht auf dich abfärben'", gab er ihre Worte wieder. Für Felix steht deshalb fest: "Es ist definitiv nicht wichtig, sich auf Hasskommentare zu konzentrieren und da auch noch die Bühne zu geben."

Felix ist als Model tätig und aktuell Single. Gemeinsam mit seiner Großmutter ist er auf Social Media aktiv und hat damit eine ungewöhnliche, aber offenbar sehr herzliche Zusammenarbeit etabliert. Dass die beiden nicht nur online, sondern auch auf Events wie der Hamburger Modenschau gemeinsam auftreten, zeigt, wie eng ihr Verhältnis ist – und dass Waltraud längst kein gewöhnliches Familienmitglied im Hintergrund ist, sondern eine feste Größe in Felix' Welt.

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Imago Felix Nieder und Waltraud Bräuß bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel, Hamburg

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Imago Oma Waltraud Bräuss und Felix Nieder beim Grand Opening des W66 im Museum für Kommunikation Berlin

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Imago Waltraud Braeuss und Felix Nieder bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg