Oma Waltraud rät ihrem Enkel Felix klar von "F*ckboys" ab

Oma Waltraud nimmt kein Blatt vor den Mund: Bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg plauderten die Influencerin und ihr Enkel Felix Nieder (33) jetzt ganz offen über sein Liebesleben. Dabei wurde schnell klar, dass das Model bei Datingfragen auf eine ziemlich ehrliche Ratgeberin zählt. Im Gespräch mit Promiflash verriet Felix, dass seine Oma bei potenziellen Partnern ganz genau hinschaut und vor allem mit einem Typ Mann kurzen Prozess macht. "Oma ist sehr streng. Ich zeige ihr immer Männer und dann sagt sie immer: 'Nee, das ist ein F*ckboy. Den brauchen wir nicht. Tschüss damit, Felix. Du musst halt wirklich mal jemanden suchen, der wirklich Tiefgang hat'", erzählte Felix.

Damit machte Felix deutlich, wie offen die beiden über sein Privatleben sprechen. Offenbar bekommt er von Oma Waltraud keine oberflächlichen Komplimente für hübsche Bekanntschaften, sondern eine klare Einschätzung. Der Enkel verriet im Gespräch mit Promiflash außerdem, dass seine Oma dafür auch einen ganz eigenen Spruch parat hat. "Felix, was sollst du mit einer leeren Schüssel, die schön ist, da ist aber nichts drin", sage sie ihm immer wieder. Für Felix steckt darin eine ziemlich eindeutige Botschaft: Ein attraktives Äußeres allein reicht seiner Oma – und auch ihm selbst – längst nicht aus.

Felix hat inzwischen ziemlich klare Vorstellungen davon, wer an seine Seite passen könnte. Bei der Show in Hamburg erklärte er Promiflash diesbezüglich: "Ich glaube, mein Traumtyp ist jemand, der auf mich eingeht, aber auch sein eigenes Leben hat, und dass er mein Leben auch respektiert, weil sehr, sehr viele Männer, die ich bisher hatte, sehr eifersüchtig wurden." Gerade seine Karriere habe in der Vergangenheit immer wieder für Streit gesorgt. "Wenn ich zum Beispiel selbst auf einer Modenschau gelaufen bin, war das ganz oft ein Trennungsgrund", schilderte er.

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Imago Oma Waltraud Bräuss und Felix Nieder beim Grand Opening des W66 im Museum für Kommunikation Berlin

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Imago Felix Nieder und Waltraud Bräuß bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel, Hamburg

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Getty Images Felix Nieder bei der Lambertz Monday Night 2025 in Köln

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