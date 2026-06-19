Kirsty Bertarelli trennt sich nach Schlaganfall von Marc

Für Kirsty Bertarelli (54) gibt es gerade schmerzliche Neuigkeiten: Die frühere Miss UK hat sich von ihrem Freund Marc Citron getrennt. Das berichtet die Daily Mail. Die Trennung wiegt besonders schwer, weil das Paar erst im vergangenen Jahr eine ernste gesundheitliche Krise gemeinsam durchgestanden hatte – Marc erlitt damals einen schweren Schlaganfall, den Kirsty selbst als "massiv" bezeichnete. Trotz alledem soll die Beziehung nun beendet sein, wobei die beiden offenbar im Guten auseinandergegangen sind.

Ein Freund des Ex-Paares verriet der Daily Mail: "Marc und Kirsty waren wirklich ein wunderschönes Paar und bleiben wirklich gute Freunde, aber es hat am Ende einfach nicht funktioniert." Der gemeinsame Wegbegleiter fügte hinzu: "Sie sind zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in das Leben des anderen getreten, und sie werden immer dankbar für das sein, was sie miteinander geteilt haben." Kirsty selbst möchte sich nicht zu der Trennung äußern. Laut einem ihr nahestehenden Menschen konzentriere sie sich nun auf ihre Musikkarriere, während Marc sich auf seine Gesundheit fokussiere.

Kirsty und Marc lernten sich nach ihrer Scheidung von Schweizer Milliardär Ernesto Bertarelli kennen. Im Jahr 2023 feierten die beiden noch ausgelassen gemeinsam Geburtstag auf Sardinien – und gaben dabei ein unvergessliches Bild ab. Kirsty sang Marc dort den Song "You Give Me Butterflies", wobei die Gäste angeblich zu Tränen gerührt wurden. Für die Sängerin, die gemeinsam mit All Saints den Nummer-eins-Hit "Black Coffee" schrieb, war die Beziehung ein wichtiger Neuanfang nach ihrer 21-jährigen Ehe, aus der drei Kinder hervorgingen.

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Getty Images Kirsty Bertarelli vor einem Konzert in Edinburgh im Juli 2010

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Getty Images Kirsty Bertarelli bei einem Event in Edinburgh im Juli 2010

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Getty Images Kirsty und Ernesto Bertarelli in Edinburgh im Juli 2010