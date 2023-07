Nach Millionen-Scheidung: Kirsty Bertarelli wieder verliebt

Kirsty Bertarelli (52) schwebt wieder auf Wolke sieben. Die Ex-Schönheitskönigin ist wohl die reichste geschiedene Britin der Geschichte! Ihr damaliger Ehemann Ernesto Bertarelli zahlte ihr nämlich eine Abfindung in Höhe von 410 Millionen Euro – aber nicht nur das. Kirsty bekam zusätzlich noch Immobilien in der Schweiz im Wert von mehreren Millionen. Inzwischen ist die britisch-schweizerische Sängerin wieder in festen Händen – und überglücklich.

In einem Video auf Instagram, in dem sie ihrem neuen Mann Marc bei einer Geburtstagsparty auf Sardinien ein Ständchen singt, schwärmt Kirsty von ihren Gefühlen für den mysteriösen Mann. "Du gibst mir Schmetterlinge, danke Babe, für einfach alles. Happy Birthday!", schrieb sie dazu. Einer der Gäste der Party teilte Fotos, die das Paar kuschelnd und küssend vor einer atemberaubenden Aussicht auf den Ozean zeigen.

In dem Beitrag teilte Kirsty ihren Fans außerdem mit, dass sie ihren "Seelenverwandten" gefunden habe. "Manchmal bekommt man im Leben eine zweite Chance. Lass nicht los, sei einfach stark. Liebe kennt keine Grenzen, wenn sie rein und süß ist – stabil wie der Boden unter deinen Füßen. Danke, Babe", schwärmte sie.

Getty Images Kirsty Bertarelli, Juli 2010

