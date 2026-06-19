Nächster Coup: Herzogin Meghan kooperiert mit Matcha-Marke

Herzogin Meghan (44) überrascht ihre Fans mit einem neuen Lifestyle-Projekt: Die 44-Jährige bringt gemeinsam mit der kalifornischen Wellness-Marke Clevr Blends ein limitiertes Matcha-Set auf den Markt. Über ihr Label As Ever stellte sie jetzt das saisonale "Strawberry Matcha Set" vor, das ab sofort online erhältlich ist. In ihrer Instagram-Story schwärmte Meghan von Gründerin Hannah Mendoza, mit der sie das Produkt entwickelt hat. "Ich unterstütze Hannah und Clevr Blends schon seit so vielen Jahren mit Stolz", schrieb die frühere Schauspielerin dort und nannte die Unternehmerin "eine meiner Lieblingsmädels". Die Kooperation ist für Meghan der nächste große Schritt in ihrer Lifestyle-Offensive an der US-Westküste.

Schon 2020 stieg Meghan als Investorin bei der Marke ein, die für ihre Hafermilch-"Super Lattes" mit Adaptogenen, Probiotika und Reishi-Pilzen bekannt ist. Kurz darauf schickte sie ein Geschenkpaket der Drinks an Nachbarin Oprah Winfrey (72), die die Produkte begeistert auf Instagram präsentierte. 2023 tauchte Meghan dann selbst in einem Werbeclip des Start-ups auf – als gut gelaunte "Praktikantin", die Kartons stapelt, Matcha anrührt und am Computer sitzt. Nun folgt mit As Ever der nächste Schulterschluss: Für 56 Dollar (rund 48 Euro) erhalten Käufer im "Strawberry Matcha Set" eine Matcha-Mischung in Zeremonie-Qualität, Meghans eigenen Erdbeeraufstrich und bunte Blütenstreusel, die laut Produktbeschreibung "jeden Bissen noch schöner machen" sollen.

Neben dem Matcha-Set bewirbt Meghan aktuell auch ihre eigenen Weine, darunter einen Napa-Valley-Rosé. Im Februar dieses Jahres häuften sich jedoch Berichte, denen zufolge die As Ever-Produkte zu Lagerhütern verkommen sind. Privat läuft es für die zweifache Mutter hingegen gut. Sie verbringt viel Zeit im engen Freundeskreis rund um Los Angeles – dazu gehört auch Kelly McKee Zajfen, mit der sie seit rund 20 Jahren befreundet ist. Auf Instagram zeigte Meghan sich vor Kurzem sichtlich gerührt mit Kellys neugeborenem Sohn Jack auf dem Arm und schrieb dazu: "Wir wissen, ich liebe einen Rothaarigen." Ihre eigenen Kinder Archie und Lilibet hält sie hingegen größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt ihre Gesichter in sozialen Medien nur selten komplett, auch wenn sie immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben gewährt.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Bei der Alliance for Children’s Rights Gala in Beverly Hills: Kelly McKee Zajfen und Meghan, Duchess of Sussex