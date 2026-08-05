Prinz Harry filmt Meghan mit Tiara beim Geburtstagstanz

Herzogin Meghan (45) hat ihren 45. Geburtstag mit einer gehörigen Portion Leichtigkeit gefeiert und ihre Fans auf Instagram daran teilhaben lassen. In einem verspielten Video, das Ehemann Prinz Harry (41) aufgenommen hat, ist die Herzogin barfuß in der Küche tanzend zu sehen, auf dem Kopf eine glitzernde Happy-Birthday-Tiara. Harry ist dabei lachend im Hintergrund zu hören, während Meghan ausgelassen zwischen Geburtstagsballons herumwirbelt. Sie trägt ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "It's Giving Mrs" und dazu passende legere Hosen. Das charmante Video gewährt einen seltenen Blick in die privaten Feierlichkeiten des Paares.

Neben dem Tanzclip teilte Meghan auch zwei Schwarz-Weiß-Fotos von sich, die sie mit ausgebreiteten Armen freudig in einen Pool springen zeigen – Geburtstagsballons natürlich inklusive. Dazu schrieb sie schlicht: "Danke für die Geburtstagsliebe!" Auch ihre Lifestyle-Marke As Ever meldete sich zu Wort und veröffentlichte eine Bilderreihe, darunter ein rührendes Kindheitsfoto. "Happy Birthday an unsere Gründerin, @meghan", hieß es in dem Instagram-Post, der zudem auf eine der Duftkerzen der Marke anspielte: "Wir zünden Kerze Nr. 084 zum Feiern an!" Laut dem Magazin Hello verbrachte Meghan ihren besonderen Tag gemeinsam mit Harry sowie den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) im Familienheim in Kalifornien.

Zuletzt war Meghan auch beruflich wieder verstärkt in der Öffentlichkeit zu sehen. Vor Kurzem trat die ehemalige Suits-Darstellerin in Los Angeles bei einer Vorführung der Doku "Cookie Queens" auf, an der sie laut Hello als Executive Producer beteiligt ist. Im selben Monat war Meghan außerdem als Gastjurorin bei "MasterChef Australia" zu sehen. Über ihre Rückkehr nach Australien sagte sie laut der Sendung: "Wir lieben Australien. Wir hatten dort eine unglaublich besondere Zeit." Für Meghan und Harry hat das Land eine besondere Bedeutung, weil das Paar dort vor Jahren auch die Schwangerschaft mit Archie öffentlich machte.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Instagram / meghan Herzogin Meghan tanzt zu ihrem Geburtstag im August 2026

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne

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