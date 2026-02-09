Lagerhüter: Herzogin Meghans Produkte werden verschenkt

Was vor einem Jahr als Hype startete, sorgt jetzt für genervte Blicke in Hollywoods Icon Tower und Epic Building. Auf dem Netflix-Campus in Los Angeles sollen sich jede Menge Produkte der Marke "As Ever" von Herzogin Meghan (44) türmen. "Offenbar gibt es zwei Lagerräume, die bis zum Rand mit 'As Ever'-Produkten gefüllt sind", sagte ein Insider gegenüber Page Six. Neben Marmeladengläsern sollen auch Kerzen, Wein und die berühmten Blütenstreusel in Regalen und Kisten verstaut sein.

Wie der Insider dem Magazin weiter berichtete, dürfen Mitarbeitende nach Herzenslust zugreifen, um die Lager endlich zu leeren. "Die Sachen werden einfach an die Mitarbeiter verschenkt. Einer von ihnen hat gleich zehn Produkte umsonst mitgenommen!", sagte die Quelle. Offiziell hieß es vom Streaminganbieter, dass die verbleibenden Bestände in den Lagern für Sampling, Geschenke und Promotion genutzt würden. Im Shop von Herzogin Meghan werden Marmeladen und Tees ab 11 Euro, Honig für 27 Euro, Kerzen für 54 Euro und Roséwein für 21 Euro gelistet.

Rund um die Marke "As Ever" gab es zuletzt reichlich Gesprächsstoff. Ein Website-Fehler machte kurzzeitig mutmaßliche Lagerzahlen von etwa 650.000 Artikeln öffentlich – darunter geschätzt 220.000 Marmeladen, 30.000 Honiggläser, 90.000 Kerzen, 80.000 Streuseldosen und rund 70.000 Weinflaschen. Quellen aus Meghans Umfeld widersprachen Berichten über Probleme und verwiesen auf Pläne für internationale Expansion.

Getty Images Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025

Imago Herzogin Meghan besucht das World Trade Center in New York

Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry