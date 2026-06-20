Aus diesem Grund pausierte Elisha Cuthbert Schauspielerei

Elisha Cuthbert (43) ist zurück auf dem Bildschirm – und das nach einer bewusst gewählten Auszeit. Die Schauspielerin, bekannt durch Serien wie "24" und "Happy Endings", feiert ihr Comeback mit der Prime-Video-Serie "Every Year After". In der US-Show "Today" erzählte Elisha, dass sie bewusst eine vierjährige Pause eingelegt hat, um sich voll auf ihre Familie zu konzentrieren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem früheren Eishockeyprofi Dion Phaneuf (41), zog sie in dieser Zeit vor allem die zwei gemeinsamen Kinder groß – weit weg vom hektischen Set-Alltag.

"Mir wurde klar, dass ich die gesamten vier Jahre nach der Geburt unseres ersten Kindes gearbeitet habe", sagte sie und fügte hinzu: "Und es fiel mir schwer, die Mutterrolle von der berufstätigen Person zu trennen." Als das zweite Kind zur Welt kam, habe sie deshalb eine klare Entscheidung getroffen: keine langen Drehtage, keine Sets, stattdessen möglichst viel Zeit zuhause. Heute besuchen ihre Kinder ganztags die Schule – für die Schauspielerin der Moment, in dem sie sich wieder bereit fühlt, Projekte anzunehmen.

Die Rolle in "Every Year After", die auf dem Bestseller von Carley Fortune basiert, sei für sie ideal gewesen: eine liebevolle, lebenszugewandte Mutterfigur, mit der sie sich sofort identifizieren konnte. Gegenüber dem Magazin People beschrieb Elisha den Dreh als sanften Einstieg nach der Auszeit und sprach von einem "angenehmen, fließenden Übergang zurück in die Arbeit". Elisha verriet auch, dass sie das Buch erst nach der Zusage für die Rolle gelesen hat – und seitdem ein echter Fan geworden ist. "Ich bin jetzt ein Superfan", gestand sie im Interview mit "Today" lachend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elisha Cuthbert bei der Premiere von "Every Year After" beim Tribeca Festival im SVA Theater

Anzeige Anzeige

Getty Images Elisha Cuthbert und Dion Phaneuf, 2026

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"

Anzeige