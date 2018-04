Eifersuchtsdrama im Hause Kunis-Kutcher? Eigentlich könnte es bei Mila Kunis (34) und Ashton Kutcher (40) nicht besser laufen: Nachdem die beiden im Teenie-Alter für "Die wilden 70er" vor der Kamera standen, entwickelte sich 2012 zwischen ihnen auch im realen Leben die große Liebe. Auch wenn die beiden superglücklich miteinander wirken, lässt die Traumbeziehung anscheinend trotzdem Platz für Eifersucht: Die Hollywood-Schönheit stört sich extrem daran, dass Elisha Cuthbert (35) an der Seite ihres Liebsten spielt!

In der Netflix-Erfolgsserie "The Ranch" spielt Ashton Kutcher die Hauptrolle. Als Colt Bennett muss er sich in der ersten Staffel mit Abby, gespielt von Elisha Cuthbert, ordentlich in den Laken wälzen. Ein Insider verriet jetzt gegenüber Radar Online, dass Ashton mit den Szenen zwar durchaus zufrieden war, seine Performance bei Ehefrau Mila aber nicht ganz so gut ankam: "Ashton liebte es, mit Elisha zusammen zu arbeiten und fand, dass ihre gemeinsamen Szenen noch sexier sein könnten!", plauderte der Promi-Experte aus und fügte hinzu: "Aber Mila ist dagegen, obwohl Elisha glücklich verheiratet ist und Ashton überhaupt nicht anziehend findet."

Da Elisha an einer zweiten Staffel des Serien-Highlights nicht mitwirken wolle, sei Milas Angst ohnehin vollkommen überflüssig. "Elisha möchte ihr Arbeitspensum im Moment reduzieren, nicht erhöhen", so der Insider. Über die Besetzung der zweiten Staffel gab der Streamingdienst Netlix bislang noch nichts bekannt.

Emma McIntyre/ Getty Images Elisha Cuthbert, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kunismilax Ashton Kutcher und Mila Kunis

Anzeige

STRINGER/AFP/Getty Images Mila Kunis, Ashton Kutcher und ihre Kinder Dimitri und Wyatt bei der Schwimm-WM in Budapest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de