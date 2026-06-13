Das müsst ihr über "Every Year After"-Buchverfilmung wissen

Am 10. Juni ist bei Prime Video in Deutschland und Österreich mit "Every Year After" eine neue Romantik-Serie gestartet, die vor allem Fans von gefühlvollen Buchverfilmungen ansprechen dürfte. In acht Folgen wird die Liebesgeschichte von Percy und Sam erzählt, gespielt von Sadie Soverall (24) und Matt Cornett – und zwar über sechs Jahre. Sadie ist bereits aus "Saltburn" sowie der Netflix-Serie "Fate: The Winx Saga" bekannt, Matt aus "High School Musical: Das Musical: Die Serie". Amazon beschreibt die Serie als eine "romantische, nostalgische Geschichte über erste Lieben sowie die Menschen und Entscheidungen, die uns für immer prägen."

Inhaltlich folgt "Every Year After" eng der Romanvorlage "Every Summer After" der kanadischen Autorin Carley Fortune, die hierzulande unter dem Titel "Fünf Sommer mit dir" erschienen ist. Für die Serienadaption wurde der Name in "Every Year After" geändert, am Kern der Geschichte ändert das allerdings nichts: Percy kehrt nach mehreren Jahren nach Barry's Bay zurück und trifft dort auf Sam, ihre große Jugendliebe. Zwischen den beiden liegt nicht nur eine lange gemeinsame Vergangenheit, sondern auch ein schmerzhafter Bruch, der sie bis heute begleitet. Neben Sadie und Matt sind laut Film.at weitere bekannte Gesichter Teil des Casts: Aurora Perrineau spielt Percys Freundin Chantal, Abigail Cowen schlüpft in die Rolle der Kindheitsfreundin Delilah und Michael Bradway ist als Sams älterer Bruder Charlie zu sehen.

Die Buchvorlage hat vorab bewiesen, wie groß das Potenzial der Geschichte ist: "Every Summer After" stand 16 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times und verkaufte sich laut Amazon weltweit über eine Million Mal. Zudem war der Roman als BookTok-Liebling besonders in den sozialen Netzwerken ständig präsent – genau aus dieser Ecke kamen zuletzt auch Hits wie Off Campus oder Maxton Hall, die für viel Gesprächsstoff sorgten.

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Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"

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Getty Images Amy Harris, Matt Cornett, Sadie Soverall, Carley Fortune und Lauren Puckett-Pope beim Prime Video Book Club Event "Every Year After" in New York

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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