Palast bietet Harry und Meghan eine Bleibe bei UK-Besuch

Prinz Harry (41) plant jetzt offenbar eine ganz besondere Reise in seine Heimat. Wie die Daily Mail berichtet, sollen der Prinz und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) im Juli nach Großbritannien kommen. Demnach soll das Königshaus der Familie bereits eine Unterkunft auf einem royalen Anwesen angeboten haben. Es wäre ihr erster gemeinsamer Besuch in England seit vier Jahren. Welche Residenz den Sussexes konkret zur Verfügung stehen könnte, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Zuvor war Harry wohl eine Unterkunft im Buckingham Palast angeboten worden, die er jedoch mit der Begründung ablehnte, sie sei nicht sicher genug. Es ist unklar, ob ihm stattdessen eine andere königliche Residenz wie der St. James's Palace, Windsor oder Sandringham zur Verfügung gestellt werden könnte. Neben dem Familienausflug erhofft sich Harry auch ein Treffen mit seinem Vater, König Charles (77). Nach Angaben der Daily Mail plant der Prinz eine persönliche Begegnung mit dem Monarchen, nachdem sich das Verhältnis der beiden in den vergangenen Jahren deutlich abgekühlt hatte. Offiziell wollte sich der Palast zu möglichen Familientreffen jedoch nicht äußern.

Die Reise ist für Harry auch beruflich von großer Bedeutung. Im Juli beginnt der Countdown für die Invictus Games 2027 in Birmingham, die der Prinz einst selbst ins Leben gerufen hat. Neben den beruflichen Verpflichtungen könnte der Besuch vor allem die seltene Gelegenheit bieten, gemeinsam mit Meghan und den Kindern Zeit mit Freunden und Familienmitgliedern in seiner alten Heimat zu verbringen. Für Meghan wäre es zudem die erste Reise nach Großbritannien seit dem Tod von Queen Elizabeth (†96). Der geplante Sommerbesuch dürfte für die Sussexes daher in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

Anzeige Anzeige

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie