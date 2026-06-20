Sydney Sweeney zeigt ihre Liebe zu Scooter Braun

Sydney Sweeney (28) hat sich eine Pause vom Filmset gegönnt und diese in bester Gesellschaft verbracht. Die Schauspielerin kletterte am vergangenen Wochenende gemeinsam mit ihrem Freund Scooter Braun (45) und seinen drei Kindern auf die berühmte Sydney Harbour Bridge in New South Wales. Auf Bildern, die die Daily Mail veröffentlichte, ist die Gruppe mit Sicherheitsgurten, Sonnenbrillen und blauen Kappen ausgestattet auf dem Weg nach oben zu sehen. Am Gipfel angekommen, strahlte Sydney übers ganze Gesicht und genoss den Ausblick mit dem Musikmanager an ihrer Seite. Anschließend wurden die beiden Hand in Hand beim Verlassen der Harbour Bridge gesichtet.

Beim BridgeClimb war die Schauspielerin nicht nur mit Scooter, sondern auch mit seinen Kindern Jagger, Levi und Hart unterwegs. Die drei zieht er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Yael Cohen groß. Sydney schien die Zeit mit den Kindern sichtlich zu genießen. Derzeit hält sie sich ohnehin in Australien auf, denn sie dreht an der Goldküste die Netflix-Realverfilmung des Animes "Gundam". Der Ausflug nach Sydney war offenbar eine willkommene Auszeit vom Set.

Ihre Beziehung zu Scooter machten die beiden erst im April dieses Jahres öffentlich. Der Unternehmer teilte auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden mit dem Kommentar "Lucky bastard." Berichten zufolge lernten sich Sydney und Scooter im September 2025 auf der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig kennen. Wenige Monate zuvor hatte sich die Schauspielerin von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt, mit dem sie bis März 2025 zusammen gewesen war. Beim Musikfestival Stagecoach gab Sydney dann erstmals selbst öffentliche Einblicke in die Beziehung und teilte auf Instagram verliebte Momentaufnahmen der beiden.

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Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun

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Getty Images Sydney Sweeney trägt eine Kette mit den Initialien "S" und "B" , April 2026

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney 2026