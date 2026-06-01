Sydney Sweeney und Scooter Händchen haltend in NYC unterwegs

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) haben sich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Freitagabend wurden die beiden händchenhaltend in New York City fotografiert, als sie ein Event im Restaurant Daniel verließen, um anschließend gemeinsam essen zu gehen. Sydney trug dabei ein elegantes dunkelblaues Maxikleid mit Rüschen am Ausschnitt und einem fließenden Rock. Dazu kombinierte sie eine schmale Sonnenbrille, eine zarte Goldkette, spitze Pumps und eine kleine schwarze Handtasche. Scooter setzte auf einen klassischen schwarzen Anzug mit Krawatte, markanter Eckbrille und polierten Lederschuhen. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die beiden eng nebeneinander durch die Straßen der Stadt laufen.

Der gemeinsame Abend folgt auf ein Interview, in dem Scooter seltene Einblicke in seine Beziehung mit der Schauspielerin gewährte. Wie People berichtet, schwärmte der 44-Jährige, dass er "eine außergewöhnliche Frau kennengelernt hat, freundlich und großzügig und klug, bodenständig und echt und eine der größten Überraschungen überhaupt". In der Sendung "Second Thought with Suzy Weiss" äußerte sich der Unternehmer zudem zu Sydneys freizügigen Szenen in der HBO-Serie Euphoria und sprach von einer "unglaublichen Leistung". Eine Quelle bestätigte gegenüber Page Six, Scooter habe "absolut kein Problem" mit Sydneys provokanten Szenen und respektiere ihre Hingabe an ihre Arbeit.

Sydney und Scooter wurden erstmals im Juni 2025 als Paar wahrgenommen, nachdem sie gemeinsam bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig gesichtet worden waren. Für Sydney ist es die erste öffentliche Beziehung nach ihrer Verlobung mit Jonathan Davino, die Anfang 2025 nach knapp sieben Jahren endete. Gegenüber dem Magazin Cosmopolitan sagte sie: "Es ist schwer zu entscheiden, dass ich Liebe in der Öffentlichkeit erleben möchte. Ich muss mich einfach durch alles navigieren."

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Dia Dipasupil / Getty Images, Rodin Eckenroth / Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun

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Imago Sydney Sweeney in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria", Staffel 3

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Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

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