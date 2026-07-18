Sydney Sweeneys Unterwäsche-Seitenhieb gegen Taylor Swift

Sydney Sweeney (28) sorgt mit ihrer neuen SYRN-Unterwäsche gerade für mächtig Gesprächsstoff. Die Schauspielerin zeigte in ihrer Instagram-Story einige Slips aus der frischen Kollektion und schrieb dazu, es handle sich um "Panty-Packs mit ein paar meiner kleinen Sprüche". Besonders ein Modell fiel dabei sofort auf: Auf dem Höschen steht der Satz "but daddy I love him". Genau dieser Spruch ist vielen Fans durch Taylor Swifts (36) gleichnamigen Song aus dem Jahr 2024 bekannt. Im Netz wurde deshalb schnell spekuliert, ob Sydney damit womöglich gegen die Sängerin austeilt. Brisant ist das vor allem deshalb, weil Sydney seit 2025 mit Scooter Braun (45) in Verbindung gebracht wird, mit dem Taylor seit Jahren im Clinch liegt.

Auf X teilen zahlreiche Swifties nun Screenshots des Unterwäschemotivs und werfen Sydney vor, sich in den alten Streit zwischen Taylor und Scooter einzumischen. Eine Nutzerin schrieb: "Sydney Sweeney, Freundin von Scooter Braun, hat ein Taylor-Swift-Zitat auf einem Slip, den ihre Marke verkauft: 'but daddy I love him'. Und dann sagt sie, es sei einer ihrer kleinen Sprüche? Messy girl." Hintergrund der Fan-Wut: Scooter hatte 2019 die Masterrechte an Taylors ersten sechs Alben über den Kauf ihres früheren Labels Big Machine übernommen. Taylor ging damals öffentlich gegen den Deal vor, begann daraufhin, ihre alten Platten als "Taylor’s Version" neu aufzunehmen und rief Fans dazu auf, nur noch diese Fassungen zu streamen. Inzwischen hat die Musikerin sich die Masterrechte von der Investmentfirma Shamrock zurückgekauft und erklärte in einem Statement: "All die Musik, die ich je gemacht habe, gehört jetzt mir." Dass nun ausgerechnet Sydney, die mit Scooter liiert sein soll, einen so auffälligen Satz auf ihre Unterwäsche drucken lässt, heizt die Diskussion über Absicht oder Zufall online zusätzlich an.

Auch privat steht Sydney seit Monaten im Fokus. Im März 2025 wurde bekannt, dass ihre Verlobung mit Jonathan Davino beendet ist. Wenig später tauchten erstmals Berichte auf, dass sie und Scooter sich bei den Feierlichkeiten rund um die Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig nähergekommen seien. Die beiden hielten ihr Verhältnis zunächst eher aus der Öffentlichkeit heraus, wurden zuletzt aber häufiger gemeinsam gesehen. In einem Interview mit Cosmopolitan sprach Sydney vor Kurzem offen darüber, wie schwierig Liebe unter ständiger Beobachtung sein kann. "Ich war sehr lange in einer Beziehung und ich habe nie darüber gesprochen. Ich denke, es ist wichtig, ein paar Dinge für mich zu behalten", sagte sie über ihre frühere Partnerschaft. Außerdem erklärte sie, sie versuche gerade, ihren Umgang mit Liebe im Rampenlicht zu finden. Darüber, ob Sydneys Unterwäschespruch tatsächlich ein Hinweis auf ihre Beziehung zu Scooter ist, kann derzeit nur spekuliert werden.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Taylor Swift

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Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun beim NBA-Finals-Spiel der Spurs gegen die Knicks in San Antonio

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre