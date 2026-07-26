Sydney Sweeney und Scooter schicken Grüße aus Neuseeland

Sydney Sweeney (28) und ihr Freund Scooter Braun (45) haben ihren Australien-Trip kurzerhand um einen Abstecher nach Neuseeland erweitert. Am Samstag teilte die Schauspielerin in den sozialen Medien eine Reihe von Aufnahmen aus Queenstown – und die haben es in sich. Statt eines romantischen Pärchenurlaubs haben die Beauty und der Musikmanager anscheinend eine actionreiche Reise hinter sich. "Sind rüber nach Queenstown gehüpft", kommentiert Sydney ihren Instagram-Post humorvoll.

Gemeinsam mit Sydneys Filmkollegen Noah Centineo (30) wagten sie sich beim Bungeejumping in schwindelerregende Höhen. In Videos ist zu sehen, wie sich Sydney kreischend Richtung Abgrund fallen lässt – einmal sogar nachts über einem Bergsee. Neben dem Bungeejumping erkundete die Gruppe die verschneite Bergwelt per Helikopter, spielte Golf auf einem Gipfel, übte sich im Bogenschießen und versuchte sich mit dem Gewehr. Den Morgen ließen sie gemütlich mit Pancakes, Orangensaft und Eiern am Kamin ausklingen.

Sydney und Scooter sind derzeit so gut wie unzertrennlich. Kennengelernt haben sich die beiden im Sommer 2025 auf der glamourösen Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Italien. Während es zunächst hieß, die Beziehung sei nichts Ernstes, änderte sich das schnell – noch im selben Herbst berichteten Insider von einer echten Verbindung zwischen den beiden. Im Podcast "Second Thought" schwärmte Scooter im Mai: "Ich habe eine außergewöhnliche Frau kennengelernt, gütig und großzügig und klug, und echt und bodenständig."

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney im Neuseelandurlaub im Juli 2026

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Schauspielerin

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, 2026